أرقام في الجول - ما الإضافة التي يقدمها متولي لدفاع الأهلي

ما القيمة الفنية التي سيضيفها محمود متولي الوافد الجديد لصفوف النادي الأهلي سواء على خط دفاعه أو خط الوسط؟

قائد الإسماعيلي السابق يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع ومحور الارتكاز ولديه مميزات في المركزين تجعله إضافة متميزة للغاية للأهلي.

ويرصد لكم FilGoal.com من خلال التقرير التالي أرقام اللاعب خلال الموسم الماضي مع الإسماعيلي.

أولا التمريرات

قيمة التمريرات تكون أفضل لدى لاعب الوسط، ومتولي يمتلك سجلا متميزا للغاية فيما يخص التمريرات القصيرة تحديدا إذ أنه نجح فيها بنسبة 84% إذ أنه نجح في 422 تمريرة من أصل 501. بجانب نسبة نجاح في التمريرات الطويلة تقدر بـ43% إذ أنه نجح في 74 تمريرة من أصل 172 تمريرة.

ما يعني أنه سيساهم في بناء الهجمة إذا ما فضل الأهلي فعل ذلك من الخط الخلفي عوضا عن الاعتماد الكلي على خط الوسط في نقل الكرة، فهو متميز للغاية فيما يخص بناء الهجمات.

ثانيا الاستلام والتسليم

متولي تسلم الكرة 471 مرة من زملائه خلال 22 مباراة 20 كأساسي ومباراتين كبديل، فشل مرة وحيدة، وخسر الكرة 13 مرة، وفاز بها من الخصم 235 مرة، كما نجح في 15 مراوغة وفشل في 5.

الشق الدفاعي

متولي أنقذ الإسماعيلي من 4 فرص تهديفية على مدار الموسم، كما فاز بـ20 من الاعتراضات التي قام بها للحصول على الكرة من الخصوم من أصل 39 مرة.

وأبعد الكرة 24 مرة وقطعها من الخصوم في المجمل ما يقرب من 130 مرة، كما أنه فاز بـ9 كرات عالية مقابل فشله في 9 وشتت الكرة 24 مرة عن مناطق الدراويش.

في المجمل فاز بالكرة من الخصوم في 235 مرة وخسرها 28 مرة.

مميزات هجومية

ميزة أخرى يتمتع بها لاعب الدراويش وهو قدراته الهجومية، ففي مباراة النجوم ضمن منافسات الجولة الـ22 حينما كان يلعب كمحور ارتكاز، قام بقطع الكرة وتمريرها إلى بينسون شيلونجو ثم انطلق بدون الكرة إلى منطق الجزاء ليتسلمها مرة أخرى ويسجل بطريقة رائعة للغاية.

متولي حاول على المرمى 25 مرة ولديه 7 محاولات ناجحة.

مقارنة مع خط دفاع الأهلي حاليا

الثلاثي ياسر إبراهيم وسعد سمير وأيمن أشرف هو أكثر من شارك في خط دفاع الأهلي على مدار الموسم وبالتالي يمكن المقارنة بينهم على الصعيد الفني مع متولي.

بالنسبة لأيمن أشرف

امتلك أيمن أشرف نسبة تمريرات ناجحة بلغت في المجمل 84% بالنجاح في 1125 من أصل 1332، بعدما شارك في 28 مباراة كأساسي ومباراتين كبديل، ونسبة تمريراته القصيرة الناجحة بلغت 93% بالنجاح في 1043 من أصل 1123.

التمريرات القصيرة لدى أيمن أشرف تقدر بـ43%، إذ أنه نجح في 71 تمريرة من أصل 165.

على الصعيد الدفاعي أنقذ أشرف 5 فرص ضد الأهلي وفاز بـ16 اعتراضا للكرة من أصل 26، وقطعها 114 مرة كما فاز في 19 كرة هوائية وخسر 5 مرات.

استقبل أيمن الكرة 1005 مرة وفشل في تسلمها 3 مرات وخسرها 17 مرة وفاز بها من الخصوم في المجمل بمجموع 304 مرة. ونجح في 12 مراوغة وفشل في 7.

هجوميا، أيمن أشرف سجل هدفين بقدمه اليسرى واليمنى لم يسجل بالرأس مثل متولي، بجانب أنه حاول 10 مرات ضد الخصوم منها 6 محاولات ناجحة.

ياسر إبراهيم

مع الأهلي لعب ياسر 13 مباراة بجانب 15 مع سموحة، على مدار الموسم امتلك نسبة نجاح في التمريرات القصيرة بلغت 91% بالنجاح في 789 تمريرة من أصل 864 كما نجح في 68 تمريرة طولية من أصل 170 ما يجعل النسبة 40%.

على الصعيد الدفاعي أنقذ ياسر هدفا محققا، كما زاد عن فريقيه في 12 فرصة، بجانب الفوز بالكرة من الخصوم في المجمل في 299 مرة.

تسلم ياسر الكرة 719 مرة من زملائه لم يفشل في أي مرة، وخسرها في 9 مرات وفاز بـ7 مراوغات وفشل في 3.

سعد سمير

يمتلك سعد سمير نسبة نجاح في التمريرات تقدر بـ86% بالنجاح في 377 تمريرة من أصل 439، معظم تمريرات سعد كانت قصيرة في الـ13 مباراة التي لعبها مع الأهلي بـ369 تمريرة نجح في 351 منها، كما أن لديه 70 تمريرة طولية نجح في 26 منها.

أنقذ سعد هدفا وفرصة وحيدة، وفاز بالكرة من الخصوم في 113 مرة وتسلمها 330 مرة ونجح في مراوغتين وخسر الكرة مرتين. كما فاز بـ10 كرات عالية وخسر 4 مرات.

سعد حاول على المرمى 3 مرات نجح في مرة وحيدة.

مقارنة بخط دفاع الأهلي فمتولي إضافة جديدة للفئة التي يفضل الفريق اللعب بها، المدافع الذي يجيد بناء الهجمة، وما يميزه أكثر بجانب الكرات العالية هو قدرته على التمرير خاصة التمريرات الطولية التي قد يحتاج إليها الأهلي للعب مرتداته أو بناء هجماته بجانب إجادته للهجوم، فقد سجل 6 أهداف.

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