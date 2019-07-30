ميسي يوضح حقيقة "الاعتداء عليه مع عائلته"

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 00:04

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - كولومبيا

نفى ليونيل ميسي قائد برشلونة، تعرضه لاعتداء الليلة الماضية في جزيرة إيبيزا الإسبانية رفقة عائلته.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

النجم الأرجنتيني ظهر رفقة أصدقائه: لويس سواريز، وجوردي ألبا، وسيسك فابريجاس، وعائلاتهم، أثناء قضاء الإجازة في إيبيزا.

لاحقا ظهر فيديو لمغادرة ميسي وسط مجموعة من رجال الحراسة والكثير من التدافع، وانتشرت تقارير تفيد الاعتداء عليه ونشوب مشاجرة.

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وميسي استغل حسابه على انستجرام ليرد على هذه الأنباء:

"قضيت ليلة رائعة في إيبيزا رفقة الأصداء، لا تهتموا بكل ما يُكتَب، فهذا لا علاقة له بالواقع. كل شيء كان رائعا في الليلة الماضية والجميع عاملونا بشكل مميز كما هي العادة. إنها أنباء زائفة".

جزيرة إيبيزا الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، تنتمي إلى جزر البليار الإسبانية، وتعد وجهة مفضلة لأهم لاعبي كرة القدم.

ويحاول ميسي الحصول على بعض الراحة عقب مشاركته في كوبا أمريكا 2019 رفقة بلاده الأرجنتين، والتي احتل فيها المركز الثالث، بطولة أثار خلالها الجدل بتصريحاته النارية في حق اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام تشيلي. (طالع التفاصيل)

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