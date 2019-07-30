رسميا - سان جيرمان يعلن ضم نجم السنغال

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 11:05

كتب : FilGoal

إدريسا جانا جاي - السنغال - الصورة من حساب اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا 2019

أعلن نادي باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء تعاقده مع السنغالي إدريسا جانا جاي لاعب إيفرتون بعد عبور الكشف الطبي بنجاح.

ووقع لاعب وسط إيفرتون على عقد يربطه بالنادي الباريسي لمدة 4 مواسم.

وكشفت صحيفة "جارديان" البريطانية أن الصفقة كلفت باريس سان جيرمان 29 مليون جنيه إسترليني.

أخبار متعلقة

تقارير يونانية: باوك يضغط على وردة "أكبر شوكة" لقبول عرض بيراميدز ليكيب: موناكو استفسر من أرسنال عن موستافي ميسي يوضح حقيقة "الاعتداء عليه مع عائلته" دروجبا وبيرلو ضمن أساطير لعبة "فيفا 20"

ووافق إيفرتون على رحيل نجم خط الوسط السنغالي بعدما رفض عرضا من سان جيرمان في يناير الماضي مقابل 21.5 مليون جنيه إسترليني.

وقدم جاي أداء رائعا مع منتخب السنغال خلال المشاركة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر، واختير ضمن التشكيل المثالي للبطولة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المتوقع ألا ينضم جاي لزملاؤه الجدد قريبا، إذ يقضي اللاعب أجازته بعد المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 حتى اليوم الأخير.

ويرتدي صاحب هدف عبور السنغال إلى نصف نهائي أمم إفريقيا في مرمى بنين القميص رقم 27 مع بطل فرنسا.

وخسرت السنغال اللقب على يد الجزائر في النهائي الذي أقيم بالقاهرة يوم الجمعة قبل الماضي.

كان جاي قد رفض التعليق على أخبار انتقاله إلى باريس سان جيرمان أثناء المشاركة في أمم إفريقيا.

وقال جاي للصحفيين: "لقد تحدث معي الناس حول هذا الموضوع، لكن الآن أنا في كامل تركيزي للفوز بهذه المسابقة (أمم إفريقيا)".

وأضاف "سيكون لدينا الوقت للحديث بعد المسابقة إذا استمر اهتمام باريس سان جيرمان".

وأتم "لا استطيع أن أتحدث الآن، وأؤكد أنني أصب كامل تركيزي للبطولة".

ولعب جاي مع إيفرتون منذ موسم 2016-2017 بعدما انتقل للفريق قادما من أستون فيلا مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.

وخاض جاي مع إيفرتون 108 مباراة سجل فيها 4 أهداف وصنع 5 أهداف.

طالع أيضا

بيراميدز يضم ثنائي جديد في صفوفه

رحيل حارس الزمالك

إنبي يقترب من ثنائي بيراميدز

رحيل مهاجم ريال مدريد

نجم الترجي يغيب عن السوبر الإفريقي

إدريسا جاي باريس سان جيرمان إيفرتون

نرشح لكم

أخر الأخبار

الصفقة السادسة.. رسميا - بيراميدز يضم أنتوي 24 دقيقة | الدوري المصري
محمود متولي.. طموح الجوكر للاستمتاع بكرة القدم 41 دقيقة | حكايات في الجول
لجنة التخطيط بالأهلي: لاسارتي يقيد 26 لاعبا في القائمة الإفريقية 56 دقيقة | الدوري المصري
فينالدوم: الهزائم الودية مؤلمة لكن علينا الرد أمام سيتي ساعة | أوروبا
الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة الأزمة بين الخطيب ولاسارتي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يقترب من ضم جناح الوداد ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك" 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك