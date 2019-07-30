الأهلي يعلن ضم محمود متولي

أعلن الأهلي ضم محمود متولي مدافع الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمود متولي النادي : الإسماعيلي الأهلي

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي نجح في إتمام التعاقد مع مدافع الإسماعيلي بداية من الموسم الجديد.

وأشار إلى أن أمير توفيق بذل جهودا كبيرة بإنهاء كافة الاجراءات الإدارية والمالية بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بشؤون كرة القدم، وذلك في إطار الخطة الكاملة لتدعيم صفوف الفريق لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.

ولم يعلن الأهلي عن المقابل المادي للصفقة أو مدة التعاقد مع المدافع صاحب الـ26 عاما.

ويعد متولي ثالث صفقات الأهلي في الصيف الجاري، بعد تجديد استعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي وضم لاعب الوسط المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر.

ولعب متولي -26 عاما- مع الإسماعيلي خلال الموسم الماضي في 29 مباراة بكل المسابقات وسجل 6 أهداف.

ورفض متولي في وقت سابق التجديد للإسماعيلي مقابل ما يقرب من 4 ملايين جنيه و500 ألف في الموسم.

وكان تعاقد متولي مع الدراويش ينتهي بنهاية الموسم المقبل، أي يحق له التعاقد مع أي نادي في يناير المقبل في حالة كان الإسماعيلي قد تمسك باستمراره.

































































وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن أن الأهلي والإسماعيلي اتفقا على كافة التفاصيل المتعلقة بضم متولي للأهلي، واتفاق النادي الأحمر على الأمور الشخصية مع اللاعب.

وكشف أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي عن قيمة الصفقة قائلا "تكلفت 15 مليون جنيه، 10 مليون تم دفعهم، و5 مليون أقساط". ( اقرأ تصريحاته )

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