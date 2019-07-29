غاب لأغلب فترات الموسم وعاد في أهم فتراته وكان أحد العناصر الأساسية في حصد لقب الدوري ليحتفل بأحد أصعب البطولات رفقة ناديه.. رامي ربيعة.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث رامي ربيعة لـFilGoal.com عن وعد نفذ 50% منه مع زملائه وفترة الإصابة الصعبة وتفاصيل حديثه مع رئيس النادي محمود الخطيب.

وعد تم تنفيذ 50% منه

وتحدث ربيعة قائلا: "بطولة الدوري تلك المرة غالية للغاية وأعتقد أن ذلك جاء بسبب السيناريو والطريقة التي حصدنا بها اللقب".

وواصل "تأخرنا في الترتيب وشكك البعض في قدراتنا والفوز بها له مذاق خاص جدا وجمهور الأهلي يستحق الفرحة بعدما جاءت بعد فترة عصيبة للغاية من إصابات وغيابات وأشياء أخرى صعبة واجهتنا".

وأكمل ربيعة "عند خروج الفريق من دوري أبطال إفريقيا تعاهدنا على مصالحة الجمهور ولقب الدوري هو نصف الوعد الذي قطعناه على أنفسنا يتبقى 50% الآن وهي الأهم".

وأوضح "النصف الآخر من الوعد هو الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا والعودة للعب في كأس العالم للأندية وما أقوله ليس أحلام إنما تخطيط من واقع تاريخنا وخبراتنا وقادرون على تحقيق ذلك الإنجاز".

وعن مواجهة فريق اطلع برة القادم من جنوب السودان قال: "لا يمكن أن نقلل من المنافس وسنتعامل مع المباراتين باحترام شديد فالفرق مجهولة الهوية تستطيع إحداث المفاجآت ولن نعتمد على اسمنا وتاريخنا بل سنعتمد على مجهودنا".

فترة الإصابة وحديث الخطيب

وانتقل ربيعة للحديث عن فترة إصابته وقال: "كنت أحاول العودة لقمة مستواي بعد فترة صعبة جدا وما قدمته خلال المباريات الماضية مجرد جزء بسيط".

وواصل "استفدت بشدة من معسكر إسبانيا وأصبحت ألعب بتركيز واتزان أكبر مع المباريات سوف يتصاعد مستواي وصولا إلى ما أحلم به".

وأضاف "تجاوزت فترة صعبة للغاية تعرضت خلالها لمعاناة كبيرة بسبب شائعات الإصابة المزمنة التي صدرت من لاعبين سابقين وأطباء كذلك وأعتقد أن الملعب كان الفيصل بيننا في النهاية".

وعن الحديث الذي جمعه بالخطيب خلال تواجدهما في ألمانيا قال: "لا يمكن أن أنسى ما حدث تقابلنا مرة في ألمانيا وطالبني بالاجتهاد وعدم الالتفات لأي شيء".

وتابع "قال لي اغلق أذنيك أمام كل ما يقال عنك ومن يريد هدمك فقط ركز فيما تريد وننتظر عودتك".

وأردف ربيعة "عدت في أهم فترة في الموسم كما تمنيت وشاركت في لقاء حسم الدوري ضد المقاولون العرب والقمة أمام الزمالك".

وأكمل "خلال لقاء الزمالك كان ثالث قائد في الفريق بعد محمد الشناوي وأيمن اشرف وأتحمل المسؤولية منذ الصغر عندما كنت قائدا لمنتخب مصر للشباب وتعلمت تحمل الضغط وتوجيه زملائي في الفترات الصعبة".

وعن زميله السابق في الأهلي ومدافع وست بروميتش ألبيون أحمد حجازي قال ربيعة: "نحن زملاء منذ أن كنا في منتخب تحت 15 سنة وكل منا يعرف مميزات وقدرات الآخر جيدا وبالتالي نتعامل سويا بشكل مثالي".

وأضاف " خط دفاع الاهلي والمنتخب الوطني يضم أسماء مميزة وكلها تملك خبرات وطموحات كبيرة .. أتمنى أن يعود المنتخب للمنافسة من جديد للفوز ببطولة أفريقيا والتأهل الى كأس العالم".



























































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