جارديان: مهاجم يوفنتوس إلى إيفرتون

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 14:07

كتب : FilGoal

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بلقب الدوري الإيطالي

أفادت جريدة جارديان أن إيفرتون نجح في إنهاء صفقة ضم مويس كين مهاجم يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المنتظر أن يصل الإيطالي الشاب إلى إنجلترا يوم الأربعاء للخضوع للكشف الطبي مع إيفرتون.

وأوضح التقرير أن إيفرتون سيدفع ليوفنتوس 32 مليون يورو مقابل اللاعب المولود عام 2000 والذي يتبقى عام واحد في عقده مع السيدة العجوز.

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خزينة إيفرتون انتعشت بمبلغ مماثل مقابل بيع إدريسا جانا جاي إلى باريس سان جيرمان الذي أعلن الصفقة صباح الثلاثاء.

كين وافق على راتب بقيمة 2.75 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وسجل اللاعب ستة أهداف في الدوري الإيطالي في 13 مباراة بالموسم الماضي ولعب 3 مرات بقميص المنتخب الإيطالي.

ولفت كين الأنظار إليه بعدما أصبح أول لاعب يولد في الألفية الجديدة ويشارك بالدوري الإيطالي ثم دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس.

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