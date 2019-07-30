استقر الجهاز الفني للأهلي على قيد الثنائي أليو ديانج ومحمود متولي في قائمة الفريق الإفريقية، بحسب ما علمه FilGoal.com.

ويعد متولي ثالث صفقات الأهلي في الصيف الجاري، بعد تجديد استعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي وضم لاعب الوسط المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر. ( اقرأ التفاصيل )

ومن المقرر أن يرسل قائمته للاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء غدا الأربعاء.

ويبحث الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة موقف باقي اللاعبين الأجانب ومن سيتم قيدة كلاعب محلي من بين الثنائي علي معلول ووليد أزارو حتى يصبح هناك فرصة لقيد ديانج.

ويضم الأهلي بين صفوفه حاليا 5 أجانب هم معلول وأزارو وجونيور أجايي وجيرالدو بالإضافة إلى الوافد الجديد ديانج.

وأعلن الاتحاد المصري فتح باب القيد، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 29 يوليو الجاري، وحتى 29 أغسطس المقبل لمدة شهر.

حسب اللائحة الجديدة، سيحق لكل فريق قيد 4 لاعبين أجانب، بالإضافة للاعب فلسطيني أو سوري أو شمال إفريقي يعامل معاملة المصريين. ( اقرأ أكثر )

كان FilGoal.com كشف عن أن الأهلي يتجه لقيد 24 أو 25 لاعبا فقط في قائمته الإفريقية خلال الأدوار التمهيدية بدوري أبطال افريقيا والتي ستبدأ بمواجهة فريق اطلع برة الجنوب سوادني. ( اقرأ التفاصيل )

ويفتتح الأهلي مشواره الإفريقي بمواجهة خارج ملعبه ضد فريق اطلع برة يوم 11 أغسطس المقبل.

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن ضم محمود متولي

أرقام في الجول - ما الإضافة التي يقدمها متولي لدفاع الأهلي

رسميا - سان جيرمان يعلن ضم نجم السنغال

تقارير: باوك يضغط على وردة "أكبر شوكة" لقبول عرض بيراميدز

ميسي يوضح حقيقة "الاعتداء عليه مع عائلته"

حوار في الجول – ربيعة يتحدث عن 50% يتمنى تنفيذها لجماهير الأهلي.. وحوار لا ينساه مع الخطيب