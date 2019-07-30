مستشفى الأهلي - سمير وإكرامي ونيدفيد يواصلون التأهيل.. ومحمد محمود يبدأ تدريبات الكرة

بدأ سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي داخل ملعب التتش، بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية جديدة للاطمئنان على حالته، والتعرف على مدى التعافي من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي والمباريات الرسمية خلال الفترة الماضية.

وعاد سعد سمير ببرنامج تأهيلي محدد من الطبيب الألماني المعالج له، ويقوم بتنفيذه داخل ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي، ويشتمل البرنامج على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، وجزء خاص بالكرة إلى جانب جلسة في «الجيم»؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي وتجهزه للمرحلة المقبلة.

وكان سعد سمير قد عاد من ألمانيا بعد خضوعه لفحص طبي جديد، وأدى اللاعب هناك جزءا من البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات لمدة 4 أيام بعد انتهاء منافسات بطولة الدوري العام بشكل رسمي، بينما يواصل اللاعبون المصابون التدريبات لاستكمال البرامج العلاجية الخاصة بهم؛ بهدف تجهيزهم للمرحلة المقبلة بناء على قرار الجهاز الفني، وبالتنسيق مع الجهاز الطبي.

ويواصل شريف إكرامي، حارس الفريق الأول استكمال برنامجه التأهيلي في ملعب التتش الذي يشمل الركض حول الملعب وخوض بعض الفقرات التأهيلية، إلى جانب جلسات في الجيم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

وقطع إكرامي خطوة كبيرة في طريق عودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي، من خلال تنفيذ المرحلة الجديدة في برنامجه التأهيلي التي تستغرق أسبوعين، ومن المنتظر عودته للتدريبات عقب عودة الأهلي من السودان، وخوض مباراة الذهاب أمام فريق «أطلع برة» في ذهاب دور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

ويخضع كريم وليد "نيدفيد"، لاعب وسط الفريق لجلسات في «الجيم» بالإضافة إلى العلاج الطبيعي، ضمن البرنامج الذي يخضع له، بعد جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا.

وينفذ اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا خاصا به ،عقب عودته من ألمانيا مؤخرا، حيث خضع لفحص طبي جديد للاطمئنان على حالته؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المران الجماعي مع الفريق.

أما محمد محمود فبدأ التدريب بالكرة ضمن المرحلة الجديدة في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له داخل ملعب التتش، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي بعد تماثله للشفاء من الرباط الصليبي وتنفيذه للبرنامج العلاجي بشكل كامل وفقا لما حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.

وتتضمن مرحلة التأهيل التى يخضع لها اللاعب، تدريبات مكثفة بالكرة وتنفيذ بعض الوحدات التأهيلية، في خطوة جديدة للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ومن المنتظر أن تستمر فترة تأهيل محمد محمود فترة تصل إلى ثلاثة أسابيع، قبل أن يبدأ تنفيذ برنامجا بدنيا بهدف تجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال المرحلة المقبلة.

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