عماد السيد: جروس لا علاقة له بضياع الدوري.. وهذا سبب عدم التتويج

قال عماد السيد حارس مرمى الزمالك السابق والمنتقل حديثا لصفوف الاتحاد السكندري إن خطأه في مباراة القمة الأخيرة ضد الأهلي لم يكن مقصودا.

وصرح حارس مرمى الاتحاد عبر قناة المحور "أعتذر لجماهير الزمالك على خطأي في مباراة الأهلي، وللعلم أنا عائد من إصابة أبعدتني طويلا ولم أكن جاهزا بنسبة 100%".

وأضاف عماد "الخطأ غير مقصود، ولم يكن سببا في ضياع الدوري بل تقصير اللاعبين، نحن نلوم أنفسنا، لأنه كان من الممكن حسم الدوري منذ فترة، لقد أهدرنا نقاط سهلة في مباريات طلائع الجيش والإنتاج الحربي كما خسرنا أمام النجوم".

وأشار السيد "لقد تأثر الفريق بالإصابات، كان يمكن حسم الدوري تحت قيادة كريستيان جروس، لقد أهدرنا 18 نقطة لا تضيع كانت كفيلة بحسم اللقب قبل 5 جولات من نهاية المسابقة".

وواصل "القصة ليست جروس أو غيره، فالدوري سرق من الزمالك، اتحاد الكرة والحكام يحاربون الزمالك، والجميع يريدون فوز الأهلي بالبطولة ويستكثرون على الزمالك الفوز بالدوري والكونفدرالية مع السوبر المصري والسعودي".

وتابع عماد السيد "الزمالك لم يفشل هذا العام، بل ما يزال ينافس على كأس مصر والسوبر المحلي والإفريقي".

وانتقل السيد للدفاع عن مدرب حراس الزمالك أيمن طاهر، قائلا "إنه مدرب مميز جدا، لكن التوفيق لم يحالفه بإصابة جنش ثم إصابتي، وعمر صلاح لا يعاني من زيادة وزنه، والكل أشاد بمستواه في مباراتي الأهلي قبل عامين وكذلك نهائي الكونفدرالية".

وأتم تصريحاته "أتمنى التوفيق للزمالك وحراس مرماه الجدد محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد عواد، وأثق أنهم سيكونوا على قدر المسؤولية".





























































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