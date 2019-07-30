عماد السيد: جروس لا علاقة له بضياع الدوري.. وهذا سبب عدم التتويج

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 11:37

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - الزمالك

قال عماد السيد حارس مرمى الزمالك السابق والمنتقل حديثا لصفوف الاتحاد السكندري إن خطأه في مباراة القمة الأخيرة ضد الأهلي لم يكن مقصودا.

وصرح حارس مرمى الاتحاد عبر قناة المحور "أعتذر لجماهير الزمالك على خطأي في مباراة الأهلي، وللعلم أنا عائد من إصابة أبعدتني طويلا ولم أكن جاهزا بنسبة 100%".

وأضاف عماد "الخطأ غير مقصود، ولم يكن سببا في ضياع الدوري بل تقصير اللاعبين، نحن نلوم أنفسنا، لأنه كان من الممكن حسم الدوري منذ فترة، لقد أهدرنا نقاط سهلة في مباريات طلائع الجيش والإنتاج الحربي كما خسرنا أمام النجوم".

أخبار متعلقة

أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع متولي الأهلي يعلن ضم محمود متولي عواد يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك

وأشار السيد "لقد تأثر الفريق بالإصابات، كان يمكن حسم الدوري تحت قيادة كريستيان جروس، لقد أهدرنا 18 نقطة لا تضيع كانت كفيلة بحسم اللقب قبل 5 جولات من نهاية المسابقة".

وواصل "القصة ليست جروس أو غيره، فالدوري سرق من الزمالك، اتحاد الكرة والحكام يحاربون الزمالك، والجميع يريدون فوز الأهلي بالبطولة ويستكثرون على الزمالك الفوز بالدوري والكونفدرالية مع السوبر المصري والسعودي".

وتابع عماد السيد "الزمالك لم يفشل هذا العام، بل ما يزال ينافس على كأس مصر والسوبر المحلي والإفريقي".

وانتقل السيد للدفاع عن مدرب حراس الزمالك أيمن طاهر، قائلا "إنه مدرب مميز جدا، لكن التوفيق لم يحالفه بإصابة جنش ثم إصابتي، وعمر صلاح لا يعاني من زيادة وزنه، والكل أشاد بمستواه في مباراتي الأهلي قبل عامين وكذلك نهائي الكونفدرالية".

وأتم تصريحاته "أتمنى التوفيق للزمالك وحراس مرماه الجدد محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد عواد، وأثق أنهم سيكونوا على قدر المسؤولية".

طالع أيضا

بيراميدز يضم ثنائي جديد في صفوفه

رحيل حارس الزمالك

إنبي يقترب من ثنائي بيراميدز

رحيل مهاجم ريال مدريد

نجم الترجي يغيب عن السوبر الإفريقي

الزمالك عماد السيد الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مورينيو: رفضت عدة عروض انتظارا لفرصة مناسبة.. وأتمنى التواجد بالمونديال يوما ما 5 دقيقة | أوروبا
تقرير: بيبي يصل لندن من أجل الخضوع للفحص الطبي مع أرسنال 25 دقيقة | أوروبا
أرقام في الجول - ما الإضافة التي يقدمها متولي لدفاع الأهلي 33 دقيقة | الدوري المصري
عماد السيد: جروس لا علاقة له بضياع الدوري.. وهذا سبب عدم التتويج 48 دقيقة | مصر
أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع متولي ساعة | الدوري المصري
رسميا - سان جيرمان يعلن ضم نجم السنغال ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك" 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك