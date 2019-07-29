كوليبالي يغيب عن الترجي 3 أشهر بسبب الإصابة

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 22:06

كتب : FilGoal

كوليبالي - الترجي

خضع فوسيني كوليبالي لاعب وسط الترجي التونسي لعملية جراحية سيغيب على أثرها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت حاجته لتدخل جراحي بسبب إصابة أسف عضلات البطن.

وقرر الجهاز الطبي لفريق الترجي التونسي إخضاع اللاعب لعملية جراحية اليوم الاثنين، حسبما أعلن الموقع الرسمي للنادي.

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ومن المنتظر أن يغيب كوليبالي عن المشاركة مع الترجي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بين فترة النقاهة والعلاج الطبيعي ثم التدريبات المنفردة.

وتأكد غياب كوليبالي عن صفوف الترجي في لقاء السوبر الإفريقي، في حالة إقرار المحكمة الرياضية الدولية بتتويج الترجي بلقب دوري الأبطال.

المحكمة الرياضة الدولية ستصدر حكمها النهائي بخصوص نهائي الترجي والوداد في الـ 31 من شهر يوليو الجاري.

وإذا كان الحكم في صالح الترجي التونسي، فأنه سيواجه الزمالك في السوبر الإفريقي، وهو اللقاء الذي سيشهد غياب كوليبالي.

كوليبالي صاحب الـ 25 عاما شارك مع الترجي في 34 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل هدفين.

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