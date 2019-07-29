خاص إنبي لـ في الجول: اقتربنا من ضم ثنائي بيراميدز

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 19:10

كتب : أحمد شاكر

إنبي - الأهلي

كشف زكريا السيد نائب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي اقتراب ناديه من التعاقد مع ثنائي بيراميدز محمد رزق لاعب الوسط الدفاعي ومحمود صلاح جناح الفريق.

وقال نائب رئيس إنبي لـFilGoal.com: "اقتربنا بشدة من التعاقد مع محمود صلاح ومحمد رزق من بيراميدز".

وأضاف "نحن الآن في الرتوش الأخيرة من الصفقتين".

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وواصل "نعمل على إنهاء الصفقتين في الأيام القليلة المقبلة بشكل رسمي".

وأتم "بنسبة 90% سيرتدي محمود صلاح ومحمد رزق قميص إنبي الموسم المقبل".

محمد رزق لاعب وسط بيراميدز انضم للفريق في 2017 قادما من أسوان.

ولعب صاحب الـ 26 عاما 6 مباريات في الدوري هذا الموسم بقميص بيراميدز.

على الجانب الآخر، رحل محمود صلاح من بيراميدز إلى بتروجت على سبيل الإعارة قبل بداية الموسم الماضي، والآن عاد من جديد في صفوف الفريق

وشارك صاحب الـ 24 عاما في 29 مباراة الموسم الماضي مع بتروجت ونجح في تسجيل 3 أهداف والصناعة مرة.

ومع نهاية الموسم انتهت إعارة محمود صلاح إلى بتروجت، ليعود إلى بيراميدز والآن يقترب من الانتقال لـ إنبي.

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