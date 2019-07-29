من الزمالك إلى الإسكندرية.. عمر صلاح يوقع على عقود انتقاله لـ سموحة

وقع عمر صلاح حارس مرمى الزمالك على عقود انتقاله بشكل رسمي إلى فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد عمر صلاح الجديد مع سموحة سيكون لمدة 3 سنوات، لينتهي مشواره مع الزمالك وينتقل للفريق السكندري.

FilGoal.com كشف في وقت سابق اقتراب عمر صلاح من ارتداء قميص سموحة وذلك بعد اتفاق رئيس مجلس إدارة الزمالك مع رئيس سموحة من أجل صفقة محمد أبو جبل.

محمد أبو جبل سيعود من جديد إلى القلعة البيضاء، في صفقة شهدت انتقال عمر صلاح بشكل نهائي إلى سموحة.

مصدر مسؤول في سموحة كشف لـFilGoal.com في وقت سابق طلب النادي التعاقد مع عمر صلاح وأحمد داوودا بشكل نهائي من الزمالك في صفقة أبو جبل. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 21 عاما شارك في 3 مباريات في الدوري مع الزمالك واهتزت شباكه 3 مرات.

وتألق عمر صلاح ليحمي شباك الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان، ليرفع اللقب في النهاية.

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