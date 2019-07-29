رسميا - بيراميدز يعلن ضم عطوة وحمادة

أعلن نادي بيراميدز رسميا عن ضم الثنائي محمود حمادة لاعب الإنتاج الحربي ومحمد عطوة لاعب الرائد السعودي.

محمود حمادة النادي : الإنتاج الحربي محمد عطوة النادي : الرائد بيراميدز

وكشف بيراميدز في بيانه أن النادي نجح في ضم الثنائي بصفة نهائية بعد التوقيع في حضور ممدوح عيد المدير التنفيذي.

وأوضح بيان بيراميدز عن انضمام الثنائي لمعسكر الفريق الحالي للبدء مع باقي أعضاء الفريق للتحضير للمواجهة المقبلة في الكونفدرالية.

وبذلك يكون بيراميدز قد أعلن بشكل رسمي عن ضم 5 صفقات جديدة هذا الموسم وهم أحمد علي من المقاولون العرب وطارق طه من الإسماعيلي وإسلام عيسى من المصري بالإضافة للثنائي الجديد.

وكان FilGoal.com قد علم اليوم الاثنين أن بيراميدز قد أتمم اتفاقه مع عطوة بعد فسخ تعاقده مع الرائد السعودي، ولمدة 3 مواسم.

وانضم عطوة لصفوف الرائد في عام 2017 قادما من الاتحاد السكندري ولعب مع الفريق السعودي لمدة موسمين.

المدافع البالغ من العمر 29 عاما لعب مع الرائد 39 مباراة خلال موسمين.

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