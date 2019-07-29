لا جديد.. رسميا - ريال مدريد يعير مايورال مجددا إلى ليفانتي

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 21:05

كتب : FilGoal

بورخا مايورال - ليفانتي

انتقل بورخا مايورال من ريال مدريد إلى ليفانتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

الإعارة هي الثانية على التوالي لـ مايورال إلى ليفانتي، بعد أن قضى الموسم الماضي معارا في صفوفه أيضا.

مايورال (22 عاما) شارك في 34 مباراة مع ليفانتي الموسم الماضي، واكتفى بتسجيل 5 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

المهاجم الشاب انضم إلى ريال مدريد في عمر العاشرة، ولعب لفريقه الرديف بين 2014 و2016، قبل أن يخرج معارا لـ فولفسبورج الألماني موسم 2016\2017 ويفشل في الحصول على عدد كافٍ من الدقائق.

في موسم 2017\2018، ظل مايورال في صفوف ريال مدريد، وشارك معه في 31 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 4.

مايورال فاز مؤخرا بلقب بطولة أوروبا للشباب مع منتخب إسبانيا، مسابقة سجل فيها هدفين.

ليكون مايورال ثاني مهاجم يتعاقد مع ليفانتي في سوق الانتقالات الصيفية، بعد سيرخيو ليون القادم من ريال بيتيس.

ليفانتي استغنى عن مهاجمه الغاني رافاييل دوامينا لـ ريال سرقسطة، مع وجود روجر مارتي في صفوفه.

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