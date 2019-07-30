عواد يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 00:06

كتب : FilGoal

محمد عواد - الوحدة - النصر

نفى محمد عواد وجود مفاوضات بينه وبين الأهلي الفترة الماضية من أجل الانضمام لصفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن فشل انضمام عواد إلى النادي بسبب مغالاة الإسماعيلي المالية.

بينما أعلن عواد عبر FilGoal.com عن تمكسه بالانضمام للزمالك وإلا سيتخذ قرارا ناريا ضد الإسماعيلي باللعب ببطاقة دولية مؤقتة. (من هنا)

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وقال عواد في تصريحات لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد: "مع احترامي وتقديري للنادي الأهلي وجماهيره، لكن لم يحدث تفاوض بيني وبينهم الفترة الماضية".

وأوضح "كانت هناك مفاوضات قديمة ولكن ليس لها علاقة بالموسم الحالي".

وشدد عواد "أنا متمسك بالتعاقد والانضمام إلى الزمالك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل، ولا أعلم لماذا أوقف الإسماعيلي الصفقة".

وعن إعلان انضمام محمد أبو جبل إلى الزمالك قال عواد: "اتخذت قراري بالانضمام إلى الزمالك بغض النظر عن ضم أي لاعب مع تقديري للجميع".

وتمنى عواد انتهاء المفاوضات خلال الـ 48 ساعة المقبلة لينضم بشكل رسمي إلى الزمالك بعد التوقيع.

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