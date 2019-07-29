يتمسك محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي بالانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال محمد عواد: "متمسك باللعب في الزمالك حتى آخر لحظة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "إدارة الإسماعيلي تتعنت معي وترفض عرض الزمالك من أجلي".

وواصل "خلال الـ 48 ساعة المقبلة إذا لم توافق الإدارة على انضمامي لـ الزمالك سأجعل الإدارة لا تستفاد من قيمة بيعي لأي فريق".

وأوضح "سأنضم لأحد الأندية الخارجية واستخرج بطاقة مؤقتة للعب، حتى لا يستفاد النادي من قيمة بيعي، في حالة لم يوافقوا على انضمامي لـ الزمالك".

رئيس الزمالك خرج ليصرح بفشل انتقال عواد إلى الزمالك بسبب مغالاة النادي الإسماعيلي ورفض الفريق الأبيض رحيل مصطفى محمد. (طالع التفاصيل)

عواد تحدث مع FilGoal.com بعد تصريحات رئيس الزمالك، ليشير إلى " أعلنت من قبل رغبتي في اللعب للزمالك، ومتمسك باللعب في القلعة البيضاء". (طالع الحوار)

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قرر التمسك بضم عواد بعدما وجد اللاعب متمسكا به.

وكان عواد قد قضى الموسم الماضي معارا من نادي الإسماعيلي إلى نادي الوحدة السعودي، قبل أن يعود لفريقه الأصلي بنهاية الموسم.

وخلال الموسم الماضي شارك عواد مع الوحدة في 30 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 38 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 8 مواجهات.

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