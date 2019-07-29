أشاد عمر خالد "كاستيلو" بإنجاز منتخب شباب اليد بتحقيق برونزية بطولة العالم في إسبانيا، ووعد بتكرار الإنجاز على مستوى الكبار.

وحقق منتخب شباب كرة اليد تحت 21 عاما المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على البرتغال بفارق 10 أهداف، ليحقق الميدالية الأولى منذ برونزية نسخة 1999.

وتواصل FilGoal.com مع عمر "كاستيلو" أحد نجوم منتخب الشباب عقب نهاية البطولة.

وقال كاستيلو: "قبل قدومنا إلى إسبانيا كان هدفنا الوصول إلى المربع الذهبي على أقل تقدير، تركيزنا كان منصبا لتحقيق ذلك".

*وكان FilGoal.com قد تواصل مع اللاعب خلال البطولة للحصول على تصريحات أثناء الأدواء الإقصائية، لكنه اعتذر بناء على طلب الجهاز الفني بضرورة التركيز على تحقيق الهدف المراد قبل الحديث عن أي إنجاز*

وأضاف كاستيلو "الحمد لله تحقيقنا ذلك الإنجاز من أجل مصر، استعدادنا كان على أمثل وجه وكنا خارج البلاد لمدة شهر".

وأوضح كاستيلو "نجحنا بقيادة طارق محروس المدير الفني وهاني الفخراني ومحمد سليمان وعمرو عصام وكافة الجهاز الفني، في الاستعداد بشكل أمثل".

وعن العودة في النتيجة أمام صربيا والنرويج وتحقيق الفوز في النهاية، ونفس الشئ أمام فرنسا بعدما وصل الفارق إلى 5 أهداف قبل تحقيق التعادل في أخر دقيقتين.

قال كاستيلو: "كان لدينا هدف من قبل انطلاق البطولة كما أوضحت، وهو الوصول للمربع الذهبي، لذلك كانت العزيمة والإصرار لتحقيق ذلك وراء العودة التي ظهرت للجميع".

وعن خسارة مباراة المربع الذهبي كشف كاستيلو "تحدث معنا الجهاز الفني، وطالبنا بتوصيل رسالتنا إلى العالم أجمع".

وأوضح "تلك الرسالة أننا كمنتخب مصر قادمون للعودة بميدالية وتقديم أداء جيد وهو ما ظهر في مباراة البرتغال".

وعن الطموحات المقبلة واحتمالية التصعيد للمنتخب الأول شدد كاستيلو "بالطبع نطمح لتمثيل المنتخب الأول، هدفنا تكرار هذا الإنجاز في بطولة العالم للكبار 2021 المقرر إقامتها في مصر".

وأضاف "إن شاء الله يكون لنا دور لتشريف منتخب مصر، نحن منتخب قوي في الأساس".

وعن خطوته في الموسم المقبل والتفكير في الاحتراف الخارجي، أتم كاستيلو حديثه "وقعت عقدا مع النادي الأهلي، وأنا من أبنائه وبالتأكيد تركيزي معه أسعى لإسعاد جماهيره الموسم المقبل".

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