يبدو أن باب انضمام محمد عواد حارس الإسماعيلي إلى الزمالك لم يغلق بعد، القلعة البيضاء تتحرك لمحاولة أخيرة من أجل ضمه قبل غلق باب القيد الإفريقي. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قرر التمسك بضم عواد بعدما وجد اللاعب متمسكا به وكذلك تصريحاته التي قال فيها إنه يرغب في تمثيل القلعة البيضاء.

عواد كان قد تحدث مع FilGoal.com وقال :"أعلنت من قبل رغبتي في اللعب للزمالك، ومتمسك باللعب في القلعة البيضاء". (طالع الحوار)

ويسعى الفارس الأبيض لإنهاء الصفقة سريعا قبل غلق باب القيد الإفريقي، لكن رئيس الزمالك تمسك بعدم رحيل مصطفى محمد عن صفوف القلعة البيضاء بشكل نهائي، ويسعى الزمالك الآن للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية ينضم من خلالها عواد إلى الفريق.

رئيس الزمالك خرج ليصرح بفشل انتقال عواد إلى الزمالك بسبب مغالاة النادي الإسماعيلي ورفض الفريق الأبيض رحيل مصطفى محمد. (طالع التفاصيل)

وكان عواد قد قضى الموسم الماضي معارا من نادي الإسماعيلي إلى نادي الوحدة السعودي، قبل أن يعود لفريقه الأصلي بنهاية الموسم.

وخلال الموسم الماضي شارك عواد مع الوحدة في 30 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 38 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 8 مواجهات.

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