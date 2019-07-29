خاص مصدر في سموحة لـ في الجول: اتفقنا على انتقال أبو جبل للزمالك.. وحددنا ضم هذا الثنائي

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 18:52

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل يتصدى لكرة أمام الزمالك

يبدو أن عودة محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة إلى الزمالك من جديد باتت قريبة للغاية بعد اتفاق الناديين.

عمر صلاح

النادي : الزمالك

محمد أبو جبل

النادي : سموحة

سموحة
الزمالك

ويسعى الزمالك لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد تعرض محمود عبد الرحيم "جنش" لإصابة قوية مع منتخب مصر خلال بطولة أمم إفريقيا.

وقال مصدر في سموحة لـ FilGoal.com: "أبو جبل بات قريبا بالفعل من الانضمام للزمالك تم الاتفاق على كافة التفاصيل".

أخبار متعلقة

خبر في الجول - الزمالك سيحاول لمرة أخيرة ضم عواد.. "بعد تصريحاته" رئيس سموحة: أبو جبل أخطأ بالتوقيع للزمالك.. الصفقة لم تتم عواد لـ في الجول: تواجدي في الزمالك كان بعلم الإسماعيلي.. ولاعبو الأبيض رفضوا الانتقال للدراويش رئيس الزمالك يكشف موقف أفشة.. ويصرح: شرط واحد لرحيل النقاز

وكشف مصدر سموحة "أبو جبل سينتقل إلى الزمالك مقابل 17 مليون جنيه بالإضافة لضم 2 من لاعبي الفريق الأبيض بشكل دائم وليس على سبيل الإعارة".

وأضاف المصدر "اتفقنا على ضم الثنائي عمر صلاح حارس المرمى، وأحمد داوودا بشكل نهائي".

وكان داوودا لاعب الزمالك قد انتقل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة مقابل موسم واحد.

بينما ضم عمر صلاح يأتي لتعويض انتقال أبو جبل إلى الزمالك.

طالع أيضا:

خبر في الجول – اتجاه في الأهلي لقيد 25 لاعبا فقط في القائمة الإفريقية للأدوار التمهيدية

الشناوي: أستون فيلا وأرسنال؟ "كلام جرائد" سأرى إذا ما كانت هناك عروض رسمية أم لا

مدرب حراس الأهلي: هناك حملة ضدي.. انظروا إلى اهتمام أستون فيلا وأرسنال بالشناوي

الزمالك: 6 أسماء مرشحة لخلافة خالد جلال

صالح جمعة: أدين بالكثير للأهلي وكنت أخجل من نفسي بسبب الجماهير.. الفوز على الزمالك بطولة خاصة

الزمالك سموحة داوودا عمر صلاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

عواد لـ في الجول: متمسك بـ الزمالك لآخر لحظة.. قرار ناري سأتخذه إذا لم يوافق الإسماعيلي على بيعي 5 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - الاتحاد السكندري يعلن ضم عماد السيد 20 دقيقة | الدوري المصري
ليكيب: موناكو استفسر من أرسنال عن موستافي 22 دقيقة | أوروبا
معلول يحقق ما لم يحدث منذ 33 عاما في الأهلي 26 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – الغرافة يتعاقد مع مدافع منتخب المكسيك 28 دقيقة | آسيا
خبر في الجول – الأهلي يرشح عدلي القيعي في رابطة الأندية المحترفة 44 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك" 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك