يبدو أن عودة محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة إلى الزمالك من جديد باتت قريبة للغاية بعد اتفاق الناديين.

ويسعى الزمالك لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد تعرض محمود عبد الرحيم "جنش" لإصابة قوية مع منتخب مصر خلال بطولة أمم إفريقيا.

وقال مصدر في سموحة لـ FilGoal.com: "أبو جبل بات قريبا بالفعل من الانضمام للزمالك تم الاتفاق على كافة التفاصيل".

وكشف مصدر سموحة "أبو جبل سينتقل إلى الزمالك مقابل 17 مليون جنيه بالإضافة لضم 2 من لاعبي الفريق الأبيض بشكل دائم وليس على سبيل الإعارة".

وأضاف المصدر "اتفقنا على ضم الثنائي عمر صلاح حارس المرمى، وأحمد داوودا بشكل نهائي".

وكان داوودا لاعب الزمالك قد انتقل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة مقابل موسم واحد.

بينما ضم عمر صلاح يأتي لتعويض انتقال أبو جبل إلى الزمالك.

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