تحولت وجهة محمد عطوة مدافع الرائد السعودي السابق من الزمالك إلى بيراميدز في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد عطوة النادي : الرائد بيراميدز

وكان عطوة فسخ تعاقده مع الرائد السعودي بعد موسمين وأصبح حرا في الانتقال إلى أي فريق.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب للاعب أن محمد عطوة قد أتم اتفاقه ووقع لنادي بيراميدز لمدة 3 مواسم قادمة.

وأضاف المصدر أن الصفقة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال عطوة لـFilGoal.com في وقت سابق إن هناك عروض من الدوري المصري وسوف يبدأ في دراستها (طالع التفاصيل).

وانضم عطوة لصفوف الرائد في عام 2017 قادما من الاتحاد السكندري ولعب مع الفريق السعودي لمدة موسمين.

المدافع البالغ من العمر 29 عاما لعب مع الرائد 39 مباراة خلال موسمين.

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