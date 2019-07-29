تقرير مغربي: بعد ضم أحداد.. الرجاء يتعاقد مع مهاجم مازيمبي

نجح نادي الرجاء المغربي في الحصول على توقيع بن مالانجو مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي لمدة ثلاثة مواسم، حسب تقرير موقع Le360 المغربي.

وكشف الموقع المغربي أن الرجاء نجح بالفعل في الحصول على توقيع اللاعب اليوم الاثنين على أن يكون الإعلان الرسمي قريبا.

وأوضح التقرير المغربي أن ضم الرجاء للمهاجم جاء بعد منافسة قوية مع نهضة بركان الذي تقدم بعرض رسمي مقابل 350 ألف دولار.

وأضاف التقرير أن مالانجو وصل بالفعل صباح اليوم إلى الدار البيضاء للتفاوض مع مسؤولي الرجاء قبل أن يتوصلوا لاتفاق أخيرا بضم اللاعب لمدة ثلاثة مواسم.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان الرجاء المغربي التعاقد مع حميد أحداد مهاجم الزمالك لمدة موسم على سبيل الإعارة بجانب ساليف كوليبالي لاعب الأهلي الأسبق وفابريس نجوما من فيتا كلوب وعمر العرجون من اتحاد طنجة وأخيرا محسن متولي.

ويعتبر مالانجو من أبرز المهاجمين في الدوري الكونغولي ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدف أخر في دوري أبطال إفريقيا موسم 2017 -2018 رغم خروج فريقه من ربع النهائي.

أما الموسم الماضي فلم يشارك اللاعب بصورة منتظمة وفشل في 6 مباريات شارك في 4 منهم من مقاعد البدلاء، في تسجيل أي هدف بالبطولة القارية.

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