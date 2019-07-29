رونالدو: أفتقد ريال مدريد أكثر من مانشستر يونايتد.. الرحيل كان قرارا صعبا

واصل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس مغازلة فريقه السابق ريال مدريد، على هامش فوزه بجائزة "أسطورة ماركا".

رونالدو حصد الجائزة المقدمة من الصحيفة الإسبانية العريقة، وتسلمها في حفل أقيم بالعاصمة مدريد، هناك حيث التقى وصافح وعانق فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

النجم البرتغالي سُئل "أي الفريقين يفتقد أكثر، مانشستر يونايتد أم ريال مدريد؟"، فجاءت إجابته: "أفتقد كلا الناديين، ولكني قضيت وقتا أطول في ريال مدريد، وأطفالي ترعرعوا هناك، ولذا أفتقد ريال مدريد أكثر".

وأضاف: "لم يكن من السهل مغادرة ريال مدريد بعد 9 سنوات".

وخلال إحدى فقرات التكريم، جلس رونالدو محاطا بمجموعة أطفال، ليخبره أحدهم :"لقد حزنت للغاية عند مغادرتك ريال مدريد".

ورد رونالدو جاء ودودا: "وأنا أيضا".

رونالدو كان قد أظهر ارتباطا شديدا بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال تسلمه الجائزة: "هذه الجائزة ستشغل مكانا مميزا للغاية في متحف ألقابي. مدريد مدينة مميزة، ارتحلت إلى العديد من الأماكن، والقليل منها يشبه مدريد".

وأضاف: "جزء كبير من سبب فوزي بهذه الجائزة مستمد مما حققته في مدريد. إنه لقب إسباني وقد تشرفت به للغاية".

وأكمل الهداف التاريخي لـ ريال مدريد: "أشكر كل من ساعدوني على الوصول هنا، آمل أن أعود قريبا لـ مدريد".

الجائزة التي تقدمها ماركا، سبق أن فاز بها العديد من الرياضيين العالميين مثل: راؤول جونزاليس، ليونيل ميسي، دييجو مارادونا، بيليه، باولو مالديني، رافاييل نادال، مايكل جوردان، مايكل فيلبس، مارك ماركيز، باو جاسول، ميجيل إندوراين، أوسيان بولت، روجير فيدرير.

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