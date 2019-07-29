بالفيديو - رونالدو يعانق بيريز ويعترف: حزنت لمغادرة ريال مدريد

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 19:02

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - فلورنتينو بيريز

تسلّم كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، جائزة "أسطورة ماركا" المقدمة من الصحيفة الإسبانية العريقة، خلال حفل أقيم بالعاصمة مدريد.

وشهد الحفل حضور فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، والذي قام بالصعود إلى المنصة ومصافحة ومعانقة لاعبه السابق الذي أشارت العديد من التقارير إلى انهيار علاقتهما مع رحيل البرتغالي عن صفوف الميرنجي.

وخلال إحدى فقرات التكريم، جلس رونالدو محاطا بمجموعة أطفال، ليخبره أحدهم :"لقد حزنت للغاية عند مغادرتك ريال مدريد".

ورد رونالدو جاء ودودا: "وأنا أيضا".

رونالدو كان قد أظهر ارتباطا شديدا بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال تسلمه الجائزة: "هذه الجائزة ستشغل مكانا مميزا للغاية في متحف ألقابي. مدريد مدينة مميزة، ارتحلت إلى العديد من الأماكن، والقليل منها يشبه مدريد".

وأضاف: "جزء كبير من سبب فوزي بهذه الجائزة مستمد مما حققته في مدريد. إنه لقب إسباني وقد تشرفت به للغاية".

وأكمل الهداف التاريخي لـ ريال مدريد: "أشكر كل من ساعدوني على الوصول هنا، آمل أن أعود قريبا لـ مدريد".

الجائزة التي تقدمها ماركا، سبق أن فاز بها العديد من الرياضيين العالميين مثل: راؤول جونزاليس، ليونيل ميسي، دييجو مارادونا، بيليه، باولو مالديني، رافاييل نادال، مايكل جوردان، مايكل فيلبس، مارك ماركيز، باو جاسول، ميجيل إندوراين، أوسيان بولت، روجير فيدرير.

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