بالفيديو - رونالدو يعانق بيريز ويعترف: حزنت لمغادرة ريال مدريد

تسلّم كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، جائزة "أسطورة ماركا" المقدمة من الصحيفة الإسبانية العريقة، خلال حفل أقيم بالعاصمة مدريد.

وشهد الحفل حضور فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، والذي قام بالصعود إلى المنصة ومصافحة ومعانقة لاعبه السابق الذي أشارت العديد من التقارير إلى انهيار علاقتهما مع رحيل البرتغالي عن صفوف الميرنجي.

وخلال إحدى فقرات التكريم، جلس رونالدو محاطا بمجموعة أطفال، ليخبره أحدهم :"لقد حزنت للغاية عند مغادرتك ريال مدريد".

ورد رونالدو جاء ودودا: "وأنا أيضا".

Unos de los niños que preguntó a Cristiano: "Me dio mucha pena que te fueras del Madrid” 📍Y así repondió el portugués ⬇️ #CR7MARCALeyenda pic.twitter.com/4iMWl1z63Y — MARCA (@marca) July 29, 2019

رونالدو كان قد أظهر ارتباطا شديدا بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال تسلمه الجائزة: "هذه الجائزة ستشغل مكانا مميزا للغاية في متحف ألقابي. مدريد مدينة مميزة، ارتحلت إلى العديد من الأماكن، والقليل منها يشبه مدريد".

وأضاف: "جزء كبير من سبب فوزي بهذه الجائزة مستمد مما حققته في مدريد. إنه لقب إسباني وقد تشرفت به للغاية".

وأكمل الهداف التاريخي لـ ريال مدريد: "أشكر كل من ساعدوني على الوصول هنا، آمل أن أعود قريبا لـ مدريد".

الجائزة التي تقدمها ماركا، سبق أن فاز بها العديد من الرياضيين العالميين مثل: راؤول جونزاليس، ليونيل ميسي، دييجو مارادونا، بيليه، باولو مالديني، رافاييل نادال، مايكل جوردان، مايكل فيلبس، مارك ماركيز، باو جاسول، ميجيل إندوراين، أوسيان بولت، روجير فيدرير.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - الزمالك سيحاول لمرة أخيرة ضم عواد.. "بعد تصريحاته"

الإنتاج الحربي لـ في الجول: محمود حمادة إلى بيراميدز

خبر في الجول – اتجاه في الأهلي لقيد 25 لاعبا فقط في القائمة الإفريقية للأدوار التمهيدية

رابطة الأندية ترسل خطابا لاتحاد الكرة بـ3 طلبات لإجراء انتخاباتها

خبر في الجول - فحص طبي أخير للاطمئنان على محمود علاء.. واللاعب سيشارك في التدريبات