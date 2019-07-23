أكد محمد عطوة مدافع الرائد السعودي السابق أنه يمتلك عدة عروض من أندية في الدوري المصري للانضمام لها خلال الفترة المقبلة.

محمد عطوة النادي : الرائد الرائد

وفسخ عطوة تعاقده مع فريق الرائد السعودي بالتراضي وبالاتفاق بين الطرفين قبل ساعات قليلة.

وقال عطوة لـFilGoal.com: "انتظر في الوقت الحالي عرضا خارجي للاحتراف".

وأضاف "وفي حالة عدم التوصل لاتفاق من أجل الاحتراف سأبدأ في دراسة العروض المقدمة لي من أندية الدوري المصري لاختيار العرض المناسب".

محمد عطوة انضم لصفوف الرائد في عام 2017 قادما من الاتحاد السكندري ولعب مع الفريق السعودي لمدة موسمين.

المدافع البالغ من العمر 29 عاما لعب مع الرائد 39 مباراة خلال موسمين.

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