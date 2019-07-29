خاص خبر في الجول - فحص طبي أخير للاطمئنان على محمود علاء.. واللاعب سيشارك في التدريبات

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 12:18

كتب : FilGoal

محمود علاء - الزمالك - الأهلي

أثبتت الأشعة التي خضع لها محمود علاء مدافع الزمالك أنه يعاني من ارتجاج خفيف في المخ، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيكون تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة من أجل الاطمئنان عليه بشكل أكبر وذلك بمنزله، إذ أنه غادر إليه بعد إجراءه الأشعة والإسعافات الأولية بأحد المستشفيات القريبة من الملعب.

وسيخضع اللاعب الدولي المصري لفحص طبي آخر للاطمئنان على حالته.

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وسيعود محمود علاء للتدريبات بشكل طبيعي عقب عودة الفريق للاستعداد للموسم الجديد.

وكان علاء قد تعرض إلى إصابة في الرأس وخروجه على نقالة ضمن أحداث الشوط الأول من مواجهة الأهلي في ختام مباريات الدوري المصري.

واضطر خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك لاستبدال محمود علاء في الدقيقة 38 ونزول محمود حمدي الونش بدلا منه.

الأهلي فاز بنتيجة 1-0 في القمة 118، بعد أن استغل معلول خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمامه ويسكنها داخل الشباك.

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