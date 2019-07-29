خاص الإنتاج الحربي لـ في الجول: محمود حمادة إلى بيراميدز

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 16:36

كتب : حامد وجدي

محمود حمادة - الإنتاج الحربي

أعلن نادي الإنتاج الحربي انتقاله لاعب وسطه محمود حمادة إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

خالد مهدي مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي تحدث مع FilGoal.com قائلا: "محمود حمادة انتقل إلى بيراميدز".

وأضاف "الصفقة تمت بالفعل واللاعب الآن في طريقه لـ بيراميدز".

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وواصل "محمود حمادة غادر معسكر الإنتاج الحربي في شرم الشيخ الآن من أجل الانتقال إلى بيراميدز".

وأتم "كل التوفيق للاعب في مشواره مع فريقه الجديد".

ومن المنتظر أن يعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي ضم محمود حمادة في الساعات القليلة المقبلة.

محمود حمادة صاحب الـ 25 عاما يلعب في وسط الملعب وظهر بشكل جيد جدا الموسم الماضي بقميص الإنتاج.

ولعب حمادة 28 مباراة في الدوري ونجح في التسجيل مرة والصناعة 3 مرات.

صفقة محمود حمادة ستكون الصفقة الرابعة لـ بيراميدز في سوق الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب وإسلام عيسى جناح المصري وطارق طه ظهير الإسماعيلي.

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