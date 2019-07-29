رابطة الأندية ترسل خطابا لاتحاد الكرة بـ3 طلبات لإجراء انتخاباتها

أرسلت رابطة الأندية المحترفة خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة المصري طالبت من خلاله مخاطبة أندية القسم الأول لترشيح ممثليها تمهيدا لإجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة.

وجاء ضمن خطاب نهاد حجاج المستشار القانوني للرابطة 3 طلبات، الأول كان سرعة مخاطبة أندية القسم الأول لترشيح شخصية من غير أعضاء مجلس إدارتها تمهيدا لإجراء انتخابات لاختيار أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة.

الطلب الثاني كان ترشيح عضوين من اتحاد الكرة ليكونا ضمن المكتب التنفيذي للرابطة.

وأخيرا، طالبت الرابطة في خطابها مناقشة شروط وتعليمات القيد لموسم 2019-2020 مع أندية القسم الأول قبل إقرارها.

وتم تشكيل المكتب التنفيذي للرابطة بشكل سنوي ويضم 5 أعضاء بالانتخاب من شخصيات ترشحها الأندية من غير أعضاء مجلس إدارتها، على أن تنطبق عليها نفس شروط الترشح لمجلس إدارة الاتحاد. بجانب وجود عضوين يرشحهما اتحاد الكرة.

ويختار المكتب التنفيذي للرابطة في أول اجتماع رئيسا ونائبا، ويكون هناك حسابا خاصا يتم من خلاله توزيع الحقوق الخاصة بأندية القسم الأول.

ويمكن لرابطة الأندية المحترفة أن تشكل بمعرفتها لجنة لإدارة مسابقة القسم الأول.

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