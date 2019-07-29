خاص خبر في الجول – اتجاه في الأهلي لقيد 25 لاعبا فقط في القائمة الإفريقية للأدوار التمهيدية

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 11:31

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك

يتجه الأهلي لقيد 24 أو 25 لاعبا فقط في قائمته الإفريقية خلال الأدوار التمهيدية بدوري أبطال افريقيا والتي ستبدأ بمواجهة فريق اطلع برة الجنوب سوادني .

ويفتتح الأهلي مشواره الإفريقي بمواجهة خارج ملعبه ضد فريق اطلع برة يوم 11 أغسطس المقبل.

وعلم FilGoal.com أن هذا التوجه يأتي بسبب ضيق وقت حسم كل الصفقات أو تحديد قائمة الفريق المحلية والتي ستشهد الاستغناء وإعارة لاعبين حاليين قبل غلق باب القيد الافريقي نهاية يوليو الجاري .

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ولا يريد النادي الأهلي الوقوع تحت ضغط اتخاذ قرارات متعجلة خاصة مع إمكانية قيد المقاعد المتبقية بداية من أدوار دوري أبطال إفريقيا الرئيسية بعد دفع رسوم مالية بسيطة .

ويعمل النادي الأحمر حسابا أن القيد المحلي سيظل مفتوحا حتي منتصف ستبمبر المقبل، وبالتالي هناك متسع من الوقت لكي ينهي قائمته بشكل مدروس.

وأنهى الأهلي الدوري المصري الممتاز بطلا للمرة الـ41 في تاريخه، وفاز على الزمالك 1-0 بهدف علي معلول لينهي المسابقة متصدرا بفارق 8 نقاط.

وتعاقد الأهلي مع صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاية، بتجديد استعادة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي وضم لاعب الوسط المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر.

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