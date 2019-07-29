بعد إفريقيا حان وقت آسيا.. رسميا – رينار مديرا فنيا لمنتخب السعودية

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 19:32

كتب : FilGoal

هيرفي رينار

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل رسمي تعيين الفرنسي هيرفي رينار مديرا فنيا جديد للمنتخب السعودي.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت في وقت سابق إتمام الاتفاق بين رينار والاتحاد السعودي من أجل تولي تدريب المنتخب.

وأشارت الصحيفة وقتها إلى "عقد رينار مع منتخب السعودية سيكون لمدة عامين ونصف العام".

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ولم يعلن الاتحاد السعودي حتى الآن مدة عقد رينار مع المنتخب.

الفرنسي صاحب الـ 50 عاما لم يسبق له التدريب في قارة آسيا، والآن يستعد لتجربة جديدة من نوعها مع منتخب السعودية.

المنتخب السعودي سيكون المنتخب الخامس الذي يتولى رينار مسؤولية قيادته، وذلك بعد توليه تدريب منتخبات زامبيا – على مرتين - وأنجولا وكوت ديفوار والمغرب.

وحقق رينار لقب أمم إفريقيا مرتين. مرة مع زامبيا عام 2012 ومرة مع كوت ديفوار عام 2015.

آخر تجارب رينار التدريبية كانت مع منتخب المغرب وخرج من دور الـ 16 من أمم إفريقيا 2019 في مصر.

وقاد رينار، المغرب في 43 مباراة ونجح في الانتصار 23 مرة والتعادل 9 مرات وخسر 11 مرة.

ويستعد المنتخب السعودي للمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات فلسطين واليمن وأوزبكستان وسنغافورة، وتنطلق المباريات في شهر سبتمبر المقبل.

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