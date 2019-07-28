صالح جمعة: أدين بالكثير للأهلي وكنت أخجل من نفسي بسبب الجماهير.. الفوز على الزمالك بطولة خاصة

يرى صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي أن فوز فريقه على الزمالك يعد بطولة خاصة، مشيرا إلى دور الجماهير في عودته لمستواه في الفترة الأخيرة.

الأهلي انتصر على الزمالك بهدف دون رد في الجولة 34 للدوري المصري ليختتم المسابقة التي توج بها برصيد 80 نقطة وهو يحتفل بالدوري رقم 41.

وقال صالح جمعة في تصريحات لقناة الأهلي: "الحمد لله، مكسب اليوم يعد بطولة خاصة لنا، صحيح أننا حققنا الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب، لكن مباراة الزمالك بطولة خاصة ومهمة للجماهير والأهم بالنسبة لنا أن نجعل الجماهير سعيدة".

وأضاف "عقب التتويج بالدوري في المباراة السابقة تعاهدنا ألا نُقصر في المباراة لأنها هامة".

وتابع "أشكر كل اللاعبين حتى من لم يشارك، يكفي مساندتهم لنا في معسكر الفريق".

واستمر "كان يتم محاربة الأهلي لكن نحن كلاعبين نعلم قيمة وتاريخ الأهلي، هكذا خضنا مباريات الدوري".

وأكمل "لم أفقد الثقة أو أشك في زملائي للحظة واحدة، لكن أريد أن اقول أن الفريق مر بظروف صعبة مثل كثرة الإصابات، لكن مع اكتمال الصفوف عاد الأهلي مجددا وظهرت شخصية الأهلي، أثبتنا ذلك وكان هذا السبب في التتويج بالدوري".

ووجه جمعة الشكر لجماهير الأهلي "هم السبب في جعلي أفضل، حين كنت مُقصرا كانوا دائما يدعمونني حتى أنني خجلت من نفسي، كان يجب علي أن أكون على قدر المسؤولية".

وأتم "أنا أدين للنادي الأهلي بالكثير، الإدارة دائما تساندني، أكرر أنا أدين كثيرا للنادي الأهلي.

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

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