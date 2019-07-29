الزمالك: 6 أسماء مرشحة لخلافة خالد جلال

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك عن ملف المدير الفني الجديد للفريق خلفا لـ خالد جلال.

الزمالك أعلن إقالة خالد جلال من منصبه كمدير فني للفريق عقب نهاية الدوري وخسارة اللقب وخسارة القمة أمام الأهلي. (طالع التفاصيل)

فمن يقود الزمالك خلفا لـ خالد جلال؟

يُجيب أمير مرتضى: "حتى الآن لم نستقر على اسم المدرب الجديد".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "يوجد 5-6 أسماء مرشحة لتدريب الزمالك خلفا لـ خالد جلال".

وواصل "مدرب أو مدربان من ضمن الـ 6 أسماء سبق لهما تدريب الزمالك من قبل".

وتابع "مازلنا نعمل في ملف المدرب الأجنبي القادم ولم نستقر بشكل نهائي".

































































الأهلي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء في ختام الدوري المصري.

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

موسم الـ 362 يوما ينتهي أخيرا.. الأهلي يفوز على الزمالك.

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