الزمالك: 6 أسماء مرشحة لخلافة خالد جلال

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 00:58

كتب : FilGoal

مدرب الزمالك

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك عن ملف المدير الفني الجديد للفريق خلفا لـ خالد جلال.

الزمالك أعلن إقالة خالد جلال من منصبه كمدير فني للفريق عقب نهاية الدوري وخسارة اللقب وخسارة القمة أمام الأهلي. (طالع التفاصيل)

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فمن يقود الزمالك خلفا لـ خالد جلال؟

يُجيب أمير مرتضى: "حتى الآن لم نستقر على اسم المدرب الجديد".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "يوجد 5-6 أسماء مرشحة لتدريب الزمالك خلفا لـ خالد جلال".

وواصل "مدرب أو مدربان من ضمن الـ 6 أسماء سبق لهما تدريب الزمالك من قبل".

وتابع "مازلنا نعمل في ملف المدرب الأجنبي القادم ولم نستقر بشكل نهائي".

الأهلي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء في ختام الدوري المصري.

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

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