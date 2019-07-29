الشناوي: أستون فيلا وأرسنال؟ "كلام جرائد" سأرى إذا ما كانت هناك عروض رسمية أم لا

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 11:30

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي - الزمالك

قال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إنه لم يتلق أي عروض رسمية بعد للاحتراف في أوروبا واصفا إياها بـ"كلام جرائد" مشيرا إلى أنه سيرى خلال الفترة المقبلة إذا ما كانت هناك أي عروض من عدمه.

وصرح الحارس الدولي المصري عبر قناة "أون سبورت" قائلا: "لم أتلق أي عروض رسمية للاحتراف في أوروبا، أنا موجود مع الفريق، وما يتردد كلام جرائد، وسنرى خلال الفترة القادمة هل هناك عروض رسمية أم لا".

وكانت تقارير صحفية قد رشحت محمد الشناوي للانضمام إلى عدد من الأندية في أوروبا أبرزها أرسنال وأستون فيلا خاصة بعد مشاركته المتميزة في كأس الأمم 2019 بمصر رغم توديع الفراعنة للبطولة من دور الـ16.(طالع التفاصيل)

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وعن الفوز على الزمالك في القمة 118، أضاف الحارس الدولي "إنه مكسب مهم بعد مشوار كبير، اللاعبون كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية ونفذوا وعدهم للجماهير بعد الخروج من دوري الأبطال".

وأشار في ختام تصريحاته "الزمالك كان منافسا قويا هذا الموسم، أبارك للجميع من لاعبين وجهاز فني وإدارة وإن شاء الله القادم أفضل".

احتفلت جماهير الأهلي يوم الأربعاء الماضي بلقب الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب. وعلى ملعب برج العرب يوم الأحد احتفلت جماهير المارد الأحمر من جديد ولكن بعد الفوز على الزمالك.

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

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