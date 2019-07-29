مدرب حراس الأهلي: هناك حملة ضدي.. انظروا إلى اهتمام أستون فيلا وأرسنال بالشناوي

قال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي إنه يشعر بأن هناك حملة ممنهجة ضده رغم المستوى المميز لحراس فريقه الثلاثة وتألقهم، مشددا على أن القلعة الحمراء لا تعاني من أي مشاكل في حراسة المرمى بل تمتلك الأفضل في مصر.

وصرح سلميان عبر قناة "أون سبورت":"محمد الشناوي من نجوم الموسم، وقدم أداء رائعا، ولكن من الطبيعي أن يرتكب أخطاء لأنه خاض ما يقرب من 50 مباراة".

وأضاف "هناك حملة ممنهجة أنا المقصود بها، رغم المستوى المميز لحراس مرمى الأهلي، فهم الأفضل في مصر، ولهم دور كبير في تتويج الفريق بالدوري".

وأشار طارق سليمان "أصعب 4 مباريات لنا كانت ضد الجونة، وبها تألق شريف إكرامي، وهو نفس الأمر بالنسبة لعلي لطفي في مباراة المصري بالدور الثاني، والشناوي في مباراتي سموحة وطلائع الجيش، كما تألق بتصديه لعدة فرص في لقاء الزمالك".

الأهلي فاز ضد الجونة بنتيجة 2-1، وضد المصري بنتيجة 2-0 والجيش بنتيجة 2-1 وسموحة بنتيجة 1-0 في سباق الدور الثاني من الدوري بمشاركة إكرامي وعلي لطفي والشناوي على الترتيب.

واستطرد مدرب حراس الأهلي "الشناوي كان نجم المباراة أمام صن داونز رغم خسارتنا بخمسة أهداف، كما تألق أيضا في مباراة سيمبا التنزاني رغم الخسارة، وأدى علي لطفي بشكل مميز في ملعب فيتا كلوب واختاره الكاف حارس مرمى الجولة الخامسة".

وشدد "الأهلي لا يعاني من مشكلة في حراسة المرمى، وقد رأينا مؤخرا ترشيح محمد الشناوي للانضمام إلى أستون فيلا وأرسنال بعد تألقه في كأس الأمم، وحزنت لعدم فوزه بجائزة أفضل حارس في إفريقيا، فهو يستحق أيضا أن يكون الأفضل في مصر هذا الموسم".

واستدرك "لكن لا توجد عروض رسمية للشناوي، بالطبع أتمنى استمراره مع شريف إكرامي وعلي لطفي، وهناك جيل صاعد من الحراس المميزين مثل مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان".

وكانت تقارير صحفية قد رشحت محمد الشناوي للانضمام إلى عدد من الأندية في أوروبا أبرزها أرسنال وأستون فيلا خاصة بعد مشاركته المتميزة في كأس الأمم 2019 بمصر رغم توديع الفراعنة للبطولة من دور الـ16. (طالع التفاصيل)





























































وألمح مدرب حراس مرمى الأهلي "هناك من لا يرى عملي، أو لا يريد ذلك متعمدا، لكن الله عادل، ومن يتعب ويجتهد في عمله يكون التوفيق حليفه".

وعن الفوز في القمة 118، أتم طارق سليمان تصريحاته "كان هناك قلق نسبيا قبل مواجهة الزمالك خشية التأثر بفرحة حسم لقب الدوري في لقاء المقاولون، لكننا حققنا الفوز وكان ختاما رائعا لبطولة صعبة كان خلالها الزمالك ندا قويا".

وفاز الأهلي بنتيجة 1-0 ضد الزمالك في ختام مسابقة الدوري المصري لموسم 2018-2019.

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