ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا.. واستبعاد بيل من مواجهة توتنام

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا في انتظار خضوعه لمزيد من الفحوصات.

وأشار ريال مدريد في بيانه الرسمي إلى "بعد الفحوصات التي خضع لها كورتوا تبين إصابته بالتواء من الدرجة الثانية في الكاحل الأيسر".

ومن المنتظر أن يخضع كورتوا لمزيد من الفحوصات في الأيام القليلة المقبلة، قبل أن يتحدد مدة غيابه عن الفريق الملكي.

إصابة كورتوا تعد الإصابة الرابعة لـ ريال مدريد خلال فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد.

الإصابة الأصعب كانت من نصيب ماركو أينسينو الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

بينما يعاني الظهير الأيسر فيرلاند ميندي من إصابة على مستوى الفخذ الأيمن، كما خرج الوافد الجديد لوكا يوفيتش من لقاء فريقه الودي أمام أتليتكو مدريد متأثرا بالإصابة دون أن يُعلن النادي الملكي حتى الآن تفاصيلها.

واستدعى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد 24 لاعبا للمشاركة في بطولة كأس أودي في ميونيخ، قائمة شهدت غياب كورتوا ويوفيتش وميندي للإصابة، إلى جانب غياب كاسيميرو وجايمس رودريجيز لعدم الجاهزية حتى الآن.

وغاب الويلزي جاريث بيل عن قائمة ريال مدريد، مع تزايد فرص رحيله من النادي الملكي.

ريال مدريد سيواجه توتنام يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس أودي، بينما يلعب بايرن ميونيخ أمام فينيربهاتشه، والفائز من المباراة الأولى يواجه الفائز من المباراة الثانية في نهائي البطولة.

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