تقرير: لاعب إيفرتون يعبر الكشف الطبي لسان جيرمان بنجاح

عبر السنغالي إدريسا جاي لاعب إيفرتون الكشف الطبي الخاص بنادي باريس سان جيرمان تمهيدا للإعلان عن الصفقة يوم الإثنين، حسب جريدة لو بارزيان الفرنسية.

وذكرت الجريدة الفرنسية أن اللاعب السنغالي عبر الكشف الطبي بنجاح، وأن النادي الباريسي سيعلن الصفقة رسميا مساء الإثنين أو صباح الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يوقع لاعب وسط إيفرتون على عقد يربطه بالنادي الباريسي لمدة 4 مواسم قابلة للزيادة بموسم خامس.

ومن المتوقع ألا ينضم جاي لزملاؤه الجدد قريبا، إذ يقضي اللاعب أجازته بعد المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 حتى اليوم الأخير.

فقد خسرت السنغال اللقب على يد الجزائر في النهائي الذي أقيم بالقاهرة يوم الجمعة قبل الماضي.

كان جاي قد رفض التعليق على أخبار انتقاله إلى باريس سان جيرمان أثناء المشاركة في أمم إفريقيا.

وقال جاي للصحفيين: "لقد تحدث معي الناس حول هذا الموضوع، لكن الآن أنا في كامل تركيزي للفوز بهذه المسابقة (أمم إفريقيا)".

وأضاف "سيكون لدينا الوقت للحديث بعد المسابقة إذا استمر اهتمام باريس سان جيرمان".

وأتم "لا استطيع أن أتحدث الآن، وأؤكد أنني أصب كامل تركيزي للبطولة".

ويلعب جاي مع إيفرتون منذ موسم 2016-2017 بعدما انتقل للفريق قادما من أستون فيلا.

وخاض جاي مع إيفرتون 108 مباراة سجل فيها 4 أهداف وصنع 5 أهداف.

طالع أيضا:

خبر في الجول – اتجاه في الأهلي لقيد 25 لاعبا فقط في القائمة الإفريقية للأدوار التمهيدية

الشناوي: أستون فيلا وأرسنال؟ "كلام جرائد" سأرى إذا ما كانت هناك عروض رسمية أم لا

مدرب حراس الأهلي: هناك حملة ضدي.. انظروا إلى اهتمام أستون فيلا وأرسنال بالشناوي

الزمالك: 6 أسماء مرشحة لخلافة خالد جلال

صالح جمعة: أدين بالكثير للأهلي وكنت أخجل من نفسي بسبب الجماهير.. الفوز على الزمالك بطولة خاصة