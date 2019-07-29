"لست محبطا".. كوتروني يوجه رسالة لجماهير ميلان قبل الانتقال لـ ولفرهامبتون

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 16:38

كتب : إسلام أحمد

كوتروني يحتفل بهدف ميلان القاتل في روما

أعرب باتريك كوتروني المهاجم الشاب حبه لجماهير ميلان قبل الرحيل لصفوف ولفرهامبتون الإنجليزي.

اللاعب شوهد في المطار قبل السفر إلى إنجلترا للتوقيع لصفوف الذئاب مقابل 22 مليون يورو وفقا للتقارير.

وقال المهاجم البالغ 21 عاما عبر موقع النادي الرسمي: "أنا بخير، ولست محبطا، ليس لدي ما أقوله ودائما مستعد".

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وتابع "اقرأ جميع الرسائل من جماهير ميلان، وهذا يعني لي علامة إيجابية منهم".

وأكمل "أتمنى لجماهير ميلان وزملائي الأفضل، أحب جماهير ميلان الذي أثروا فيّ لكن هذه كرة القدم، هناك قرارات لابد اتخاذها".

وأردف اللاعب الذي لم يسجل سوى هدفا وحيدا بقميص ميلان في 2019: "سأحاول تقديم أفضل ما لدي للذئاب، الآن أنا فقط أفكر في التوفيق بين والقيام بالأفضل من أجلهم".

وأتم "أنا متحمس بالانتقال للذئاب، أنه تحد كبير بالنسبة لي".

كوتروني سجل خلال 90 مباراة بقميص ميلان 27 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

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