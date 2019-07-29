سكاي: ماجواير لم يشارك في تدريبات ليستر سيتي

لم يشارك الإنجليزي هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي في تدريبات فريقه اليوم من أجل الضغط للموافقة على رحيله صوب مانشستر يونايتد.

هاري ماجواير النادي : ليستر سيتي مانشستر يونايتد

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فأن اللاعب طلب من إدارة ليستر سيتي الموافقة على رحيله قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الثامن من أغسطس المقبل.

بعد ذلك أكدت سكاي سبورتس أن اللاعب أخبر النادي هاتفيا بأن سبب شعوره بالإعياء تسبب في غيابه.

ويظل قلب الدفاع البالغ 26 عاما الخيار الأول للنرويجي أولي جونار سولشاير لتدعيم دفاعات الشياطين الحمر.

وحسب تقارير سابقة فأن مانشستر يونايتد وافق على تلبية مطالب الثعالب ليصبح ماجواير أغلى مدافع في العالم مقابل 80 مليون يورو (طالع التفاصيل).

وسيتفوق ماجواير على الهولندي فيرجيل فان دايك ليصبح أغلى مدافع في العالم، إذ انتقل الأخير لصفوف ليفربول في يناير 2017 مقابل 76.5 مليون جنيه إسترليني.

الشياطين الحمر دعموا صفوفهم الصيف الجاري بضم كل من دانييل جيمس من ليستر سيتي وآرون وان بيساكا من كريستال بالاس.

المدافع البالغ 26 عاما انضم لصفوف ليستر سيتي قادما من هال سيتيفي صيف 2017ـ، ليشارك في 76 مباراة في جميع المنافسات.

وبرز ماجواير بشدة بقميص المنتخب الإنجليزي فساهم بوصول الأسود الثلاثة إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

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