تقرير: المدافع الأغلى في العالم.. مانشستر يونايتد يوافق على ضم ماجواير

الأحد، 21 يوليه 2019 - 20:11

كتب : إسلام أحمد

ماجواير - إنجلترا - السويد

وافق مانشستر يونايتد الإنجليزي على شروط ليستر سيتي للتعاقد مع المدافع هاري ماجواير مقابل 80 جنيه إسترليني ليصبح أغلى مدافع في العالم.

ماجواير يتواجد على قائمة مانشستر يونايتد لتدعيم دفاعه، ورفضت إدارة الثعالب عرضا سابقا مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية فأن ليستر كانت مطالبهم واضحة بعدم التخلي عن مدافعهم بأقل من 80 مليون.

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اللاعب أخبر فريقه أنه يود الرحيل كما قدم طلبا للرحيل من أجل دفع عملية انتقاله لملعب أولد ترافورد. (طالع التفاصيل)

كما أكدت "بليتشر ريبورت" أيضا توصل جميع الأطراف للإنهاء الصفقة في الأيام المقبلة.

وسيتفوق ماجواير على الهولندي فيرجيل فان دايك ليصبح أغلى مدافع في العالم، إذ انتقل الأخير لصفوف ليفربول في يناير 2017 مقابل 76.5 مليون جنيه إسترليني.

الشياطين الحمر دعموا صفوفهم الصيف الجاري بضم كل من دانييل جيمس من ليستر سيتي وآرون وان بيساكا من كريستال بالاس.

المدافع البالغ 26 عاما انضم لصفوف ليستر سيتي قادما من هال سيتيفي صيف 2017ـ، ليشارك في 76 مباراة في جميع المنافسات.

وبرز ماجواير بشدة بقميص المنتخب الإنجليزي فساهم بوصول الأسود الثلاثة إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

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