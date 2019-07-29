قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2022.. تعرف على مواجهات العرب

أقيمت اليوم قرعة المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم قطر 2022 لقارة إفريقيا بمشاركة 28 منتخبا أصحاب التصنيف الأقل في القارة السمراء.

ولا يتشابه نظام تصفيات كأس العالم 2022 مع النسخة الماضية بل يتطابق مع نظام نسخة 2014.

** أعلى 26 فريقا في تصنيف الفيفا لن يشاركوا في التصفيات التمهيدية، وهنا سيتواجد في تلك المرحلة 28 فريقا يتم تقسيمهم إلى نصفين الأول هم الأعلى في تصنيف الفيفا والثاني هم التصنيف الأقل.

سيتم إجراء قرعة ويلتقي الـ14 الأعلى في تصنيف الفيفا بمن هم أقل منهم وتقام مباريات الذهاب على أرض المنتخبات صاحبة التصنيف الأقل في التصنيف.

** يتأهل 14 فريقا إلى دور المجموعات رفقة الـ26 الذين تم إعفائهم من المشاركة في الدور التمهيدي ليكونوا 10 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقا لتصنيف الفيفا.

** أصحاب الصدارة في الـ10 مجموعات سيتم تقسيمهم إلى نصفين طبقا لتصنيف الفيفا وعمل قرعة لخوض مباراتين إقصائيتين لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022، ومباريات الذهاب ستقام على أرض الفرق أصحاب التصنيف الأقل.

وشهدت المرحلة الأولى مشاركة عدة منتخبات تواجدت على أرض مصر منذ أسابيع قليلة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019.

زيمبابوي – بوروندي – تنزانيا – ناميبيا – أنجولا – غينيا بيساو، شاركوا في البطولة التي انتهت بتتويج الجزائر باللقب.

القرعة التي أقيمت في مقر الاتحاد الإفريقي "كاف" في مصر وضمت 4 منتخبات عربية جاءت كالآتي:

إثيوبيا ضد ليسوتو

الصومال ضد زيمبابوي

إريتريا ضد ناميبيا

بوروندي ضد تنزانيا

جيبوتي ضد إي سواتيني

بوتسوانا ضد مالاوي

جامبيا ضد أنجولا

ليبيريا ضد سيراليون

موريشيوس ضد موزمبيق

ساوتومي ضد غينيا بيساو

جنوب السودان ضد غينيا الإستوائية

جزر القمر ضد توجو

تشاد ضد السودان

سيشل ضد رواندا

🚨 The draw results.. FIFA World Qatar Cup 2022 .. Preliminary round pic.twitter.com/cjTNWCf3T8 — CAF (@CAF_Online) July 29, 2019

وستقام مباريات المرحلة الأولى من التصفيات القارية في الثاني وحتى العاشر من سبتمبر المقبل.

في حين تبدأ المرحلة الثانية في مارس 2020 بخوض مرحلة المجموعات.