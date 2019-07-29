كهربا بقميص أفيش: الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلام

تحدث محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك المنتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي عن أزمته مع ناديه المصري ورئيسه.

وأعلن النادي البرتغالي يوم الخميس تعاقده لمدة موسمين مع كهربا الذي يرتبط بعقد مع الزمالك وينوي استخراج بطاقة مؤقتة للعب مع الفريق البرتغالي، إلى أن يبت الفيفا في القضية التي سيرفعها الزمالك بسبب سريان عقده مع الفريق. (طالع التفاصيل)

وقال كهربا عبر حسابه الشخصي على تويتر عن هذه الأزمة "الكثير من الأشخاص يلجأ لاستخدام الصوت العالي عند الخلافات كوسيلة لإثبات أنهم علي حق وأنهم رمز القوة، فيقومون بتفسير هدوء الخصم على أنه غير قادر علي المواجهة

وواصل رسالته التي تبدو موجهة لرئيس الزمالك "هل لابد من الصوت العالي حتى ترهب الناس ولكن في الحقيقة الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلام".

وينطلق الدوري البرتغالي في الـ 11 من شهر أغسطس المقبل.

الكثير من الاشخاص يلجأ لاستخدام الصوت العالي عند الخلافات كوسيلة لاثبات انهم علي حق و انهم رمز القوة.... فيقومون بتفسير هدوء الخصم علي انه غير قادر علي المواجهة......فهل لابد من الصوت العالي حتى ترهب الناس 🤣🤣🤣🤣🤣 و لكن في الحقيقة الافعال تتحدث بصوت اعلي من الكلام ✋ pic.twitter.com/4WenORyJwR — mahmoud kahraba (@MKahraba) July 29, 2019

يذكر أن كهربا شارك للمرة الثانية بقميص ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في لقاء ودي استعدادا للموسم الجديد.

أفيش انتصر على ناسيونال ماديرا بهدفين مقابل هدف في لقاء ودي أقيم يوم السبت.

أوجوستو إيناسيو المدير الفني لفريق أفيش ومدرب الزمالك الأسبق دفع بـ كهربا منذ البداية للمرة الثانية على التوالي بعدماشارك أمام فييرينسي البرتغالي.

وشارك كهربا أساسيا قبل أن يغادر في الشوط الثاني.

أزمة كهربا

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كهربا ينوي استخراج بطاقة مؤقتة للعب مع الفريق البرتغالي، إلى أن يبت الفيفا في القضية التي سيرفعها الزمالك بسبب سريان عقده مع الفريق. (طالع التفاصيل)

كهربا انضم لنادي الزمالك في موسم 2015/2016 قادما من نادي إنبي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

أفيش يلعب في الدوري البرتغالي الممتاز واحتل المركز الـ14 برصيد 36 نقطة، ويضم بين صفوفه إنزو زيدان نجل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، والذي يلعب كصانع ألعاب.

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