بطل الدوري والقمة.. الأهلي يفوز على الزمالك بلدغة معلول

احتفلت جماهير الأهلي يوم الأربعاء الماضي بلقب الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب. وعلى ملعب برج العرب يوم الأحد احتفلت جماهير المارد الأحمر من جديد ولكن بعد الفوز على الزمالك.

الأهلي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء في ختام الدوري المصري.

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

موسم الـ 362 يوما ينتهي أخيرا.. الأهلي يفوز على الزمالك.



















































































































































































































البداية

مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي اعتمد على نفس الأسماء التي حسمت لقب الدوري أمام المقاولون العرب.

وليد أزارو في الهجوم وخلفه رمضان صبحي وحسين الشحات ووليد سليمان مع ثنائي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية.

استمر رامي ربيعة كقلب دفاع بجانب أيمن أشرف مع علي معلول ومحمد هاني، مع تواجد محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى.

خالد جلال المدير الفني لـ الزمالك هو الآخر اعتمد على نفس الأسماء التي انتصرت أمام الإسماعيلي.

عمر السعيد في الهجوم وخلفه الثلاثي محمد إبراهيم وأحمد سيد "زيزو" وإبراهيم حسن.

فرجاني ساسي وطارق حامد في وسط الملعب، وخلفهما الرباعي حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

ويحرس عماد السيد مرمى الزمالك.

بداية سريعة

المباراة بدأت سريعة للغاية بين الفريقين وأرسل علي معلول عرضيتين داخل منطقة جزاء الزمالك، تسببا في ارتباك دفاعي ولكن الخطورة لم تظهر على مرمى عماد السيد.

أخطر فرص المباراة في البداية جاءت لـ الزمالك في الدقيقة السابعة بعد انفراد محمد إبراهيم ولكن خروج الشناوي من مرماه أنقذ الأهلي.

تمريرة متقنة للغاية من فرجاني ساسي ضربت دفاع الأهلي ووضعت محمد إبراهيم منفردا بالمرمى ولكن الشناوي خرج من مرماه وحمى شباك المارد الأحمر.

بعدها أطلق إبراهيم حسن تسديدة قوية مرت بجوار قائم الشناوي بقليل لتكتب الفرصة الثانية لـ الزمالك قبل وصول الدقيقة العاشرة.

الأهلي بدوره رد على إبراهيم حسن بتسديدة من وليد سليمان بعد تمريرة حسين الشحات ولكن تسديدة وليد جاءت بعيدة عن قائم عماد السيد.

وظهرت المساحات في خط دفاع الفريقين مع مرور 15 دقيقة من عمر المباراة.

رأسية خطيرة وتغيير اضطراري أول

وفي الدقيقة 21 توغل حسين الشحات داخل منطقة جزاء الزمالك قبل أن يسدد ولكن قدم محمود علاء أبعدت التسديدة إلى ركنية، مرت في النهاية بلا خطورة على الزمالك.

وأرسل حمدي النقاز عرضية متقنة في الدقيقة 28 على رأس زيزو الذي وجهها في طريق المرمى ولكنها مرت بجوار قائم الشناوي.

فرصة جديدة خطيرة لـ الزمالك.

بعدها هدأت المباراة وسقط محمود علاء متأثرا بإصابة قبل أن يستكمل المباراة بشكل طبيعي.

وفي الدقيقة 34 وبعد ركلة حرة أرسل حمدي النقاز اصطدم محمود علاء بـ رامي ربيعة قبل أن يسقط مدافع الزمالك أرضا.

اللقاء توقف وتلقى محمود علاء العلاج خارج الملعب قبل أن يعود من جديد.

ومع عودته من جديد إلى أرض الملعب، سقط محمود علاء من جديد في الدقيقة 36 وفشل في استكمل المباراة ليخرج مصابا.

محمود حمدي "الونش" يشارك بدلا من محمود علاء. تغيير أول اضطراري لـ الزمالك أمام الأهلي في الدقيقة 39.

واحتسب حكم المباراة 4 دقائق كوقت محتسب بدلا من ضائع في الشوط الأول.

وشهدت الدقائق المحتسبة بطاقة صفراء أولى في المباراة على محمد إبراهيم بعد تدخل على حمدي فتحي، ثم بطاقة صفراء جديدة ولكن على أيمن أشرف بعد تدخله على زيزو.

وفي النهاية انتهى الشوط الأول بلا أهداف.

الشوط الثاني

على غرار الشوط الأول، انطلق الشوط الثاني سريعا بين الأهلي والزمالك والخطورة ظهرت من الفارس الأبيض.

حمدي النقاز ينطلق خلف علي معلول قبل أن يرسل عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الأهلي.

الشناوي خرج من مرماه ليرد عرضية النقاز، لتصل إلى عمر السعيد أمام المرمى، ولكن الأخير سدد خارج الشباك.

فرصة خطيرة للغاية لـ الزمالك، سقط بسببها عمر السعيد وأيمن أشرف بسبب التدخل بين الثنائي، قبل أن تستكمل المباراة بشكل طبيعي.

الخطأ الأول والهدف الأول

الشباك اهتزت أخيرا في القمة والسبب التونسي المتألق علي معلول.

ركلة حرة من مسافة ليست بالقريبة سددها وليد سليمان ولكن عماد السيد فشل في التعامل معها، لتسقط أمام معلول.

ولم يهدر معلول الفرصة، ليسدد في الشباك معلنا عن تقدم الأهلي بهدف مقابل لا شيء.

ووصل علي معلول لهدفه الشخصي الثامن في الدوري هذا الموسم، معتليا صدارة هدافي المارد الأحمر.

بعدها كاد زيزو أن يدرك التعادل لـ الزمالك بعد ركلة حرة لعبها فرجاني ساسي سريعا ليباغت دفاع المارد الأحمر.

وسدد زيزو المنفرد بالمرمى في شباك الشناوي ولكن الأخير تألق وحمى مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 68 دفع لاسارتي بـ صالح جمعة بدلا من وليد سليمان. التغيير الأول لـ الأهلي.

ورد خالد جلال على لاسارتي ليدفع بـ أيمن حفني بدلا من محمد إبراهيم في الدقيقة 70.

التغييرات استمرت ليشارك جونيور أجايي بدلا حسين الشحات بعدها مباشرة.

الربع ساعة الأخيرة

وظهر اعتماد الأهلي على الهجمات المرتدة عن طريق وليد أزارو الذي أنطلق أكثر من مرة خلف دفاع الزمالك.

الزمالك بدوره اعتمد على العرضيات داخل منطقة الجزاء وتمريرات فرجاني ساسي مع اندفاع لخط الوسط والدفاعي.

وفي الدقيقة 77 أنطلق رمضان صبحي من عند منتصف الملعب بقليل ليمر من عبد الله جمعة ويرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء إلى صالح جمعة.

ولكن تسديدة صالح جمعة لم تهز الشباك لتخرج بجانب قائم عماد السيد مع تدخل طارق حامد.

فرصة خطيرة للغاية لـ الأهلي.

وفي الدقيقة 80 شارك حميد أحداد بدلا من إبراهيم حسن. التغيير الأخير لـ الزمالك.

وتلقى أجايي بطاقة صفراء بعد تدخله على محمد عبد الغني في الدقيقة 80.

التغيير الأخير لـ الأهلي جاء في الدقيقة 83. شارك أحمد فتحي بدلا من المصاب محمد هاني.

بطاقة صفراء جديدة ظهرت في المباراة في الدقيقة 84 على علي معلول بعد تدخل على حميد أحداد.

وفي الدقيقة 89 ارتقى فرجاني ساسي وحول عرضية برأسية قوية في طريق مرمى الأهلي ولكن الشناوي تصدى لها.

واحتسب حكم المباراة 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع لم تشهد أي جديد، وتلقى فرجاني ساسي بطاقة صفراء في الدقيقة 92.

وتعرض زيزو لبطاقة حمراء في الدقيقة 94 بعد دفعه لـ حكم المباراة.

الأهلي ينتصر على الزمالك بهدف معلول والموسم ينتهي أخيرا.