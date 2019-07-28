يبحث نادي الإسماعيلي بيع حارس مرماه محمد عواد إلى نادي خارج مصر بعدما جدد اللاعب طلبه بالرحيل.

وكان الزمالك قد أعلن رغبته في ضم عواد خاصة بعد إصابة محمود جنش، لكن الإسماعيلي رفض العرض المقدم بينما الزمالك مغالاة الدراويش المالية.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي يرغب في بيع اللاعب للزمالك لكن بمقابل مادي ما بين 40 إلى 60 مليون جنيه حسب اللاعبين المنتقلين من الزمالك للدراويش في الصفقة.

وقال مصدر في الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "تبحث إدارة النادي حاليا عن تسويق محمد عواد حارس مرمى الفريق في أحد الدوريات العربية".

وأضاف المصدر "هناك من سيسافر من الإسماعيلي إلى الإمارات العربية المتحدة بحثا عن عرض مناسب للاعب".

وتابع المصدر "سيبحث ممثل الإسماعيلي مع أكثر من وكيل عن العرض المناسب لعواد في الدوريات الخليجية دون تحديد الاستقرار على اسم الدوري".

وشدد المصدر "مجلس الإدارة يرفض بيع اللاعب إلى أي نادي في الدوري المصري".

ولا يضم الدوري الإماراتي حراس مرمى أجانب، أي أنه مثل الدوري المصري جميع حراس المرمى من جنسية البلد وهو ما لا يتوافر في محمد عواد بالإمارات.

وكان FilGoal.com قد علم أن عواد تواجد داخل نادي الزمالك للاتفاق على البنود الشخصية في انتظار إتمام الصفقة مع الإسماعيلي. (من هنا)

وكان عواد قد قضى الموسم الماضي معارا من نادي الإسماعيلي إلى نادي الوحدة السعودي، قبل أن يعود لفريقه الأصلي بنهاية الموسم.

وخلال الموسم الماضي شارك عواد مع الوحدة في 30 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 38 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 8 مواجهات.

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