محمد إبراهيم لـ في الجول: لم أصرح أن الزمالك أهانني.. لم أتحدث مع أي شخص

نفى محمد إبراهيم قائد الزمالك، التصريحات التي نسبت إليه والتي قال فيها إن "الزمالك أهانه".

إبراهيم شارك في هزيمة الزمالك 0-1 أمام الأهلي بختام الدوري المصري على استاد برج العرب، قبل أن يصدر قرار فوري من الإدارة بعد المواجهة بالاستغناء عن خدماته. (طالع التفاصيل)

وصرّح إبراهيم لـ FilGoal.com: "لم أهِن الزمالك يوما، ولا تعليق على قرار رحيلي".

وأكمل: "لم أتحدث عن إهانة الزمالك لي مع أي شخص".

وشدد: "نُقل على لساني بعد المباراة أن الزمالك أهانني، لم أقل ذلك".

وأتم: "أرفض التعليق على قرارات الإدارة، لهم الحرية".

وكانت إدارة الزمالك قد أقالت الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، وأعلنت عن بدء البحث عن مدرب أجنبي للتعاقد معه خلال أسبوع من الآن.

كما قررت الاستغناء عن محمد إبراهيم وعرضه للبيع.



























































احتفلت جماهير الأهلي يوم الأربعاء الماضي بلقب الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب. وعلى ملعب برج العرب يوم الأحد احتفلت جماهير المارد الأحمر من جديد ولكن بعد الفوز على الزمالك.

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

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