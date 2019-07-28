رئيس الزمالك يقيل الجهاز الفني ويستغني عن محمد إبراهيم

الأحد، 28 يوليه 2019 - 22:21

كتب : أحمد شوقي

خالد جلال - الزمالك

اتخذ رئيس نادي الزمالك قرارات نارية عقب خسارة فريقه أمام الأهلي في ختام الدوري المصري، أبرزها إقالة الجهاز الفني بقيادة خالد جلال والاستغناء عن محمد إبراهيم قائد الفريق.

محمد إبراهيم

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان الزمالك قد خسر في المباراة الختامية أمام الأهلي بهدف نظيف سجله علي معلول، ليتجمد رصيد الزمالك عند 72 نقطة بفارق 8 نقاط عن الصدارة في ختام الموسم.

وقرر رئيس الزمالك إقالة الجهاز الفني الحالي بقيادة خالد جلال بسبب الخسارة من الأهلي وضياع لقب الدوري العام.

أخبار متعلقة

معلول: التسجيل ضد الزمالك مهم..هدفي هدية لجمهور الأهلي بطل الدوري والقمة.. الأهلي يفوز على الزمالك بلدغة معلول التشكيل – بلا تغييرات.. محمد إبراهيم وزيزو والسعيد يقودون الزمالك أمام الأهلي التشكيل - لا تغيّر فريقا فائزا بالدوري.. الأهلي بنفس الأسماء أمام الزمالك

وأعلن رئيس الزمالك أن المدير الفني القادم سيكون مدربا أجنبيا ليقود الفريق خلال الموسم الجديد والتعاقد معه خلال اسبوع من الآن.

كما قرر رئيس الزمالك الاستغناء عن محمد إبراهيم قائد الفريق وعرضه للبيع.

تولى خالد جلال المسؤولية في 31 مايو الماضي، وخاض 4 مباريات مع الزمالك.

وتعادل الزمالك تحت قيادة خالد جلال في مباريات حرس الحدود والجونة، وفاز على الإسماعيلي وخسر من الأهلي.

اقرأ أيضا:

رسميا – بيراميدز يتعاقد مع طارق طه من الإسماعيلي

خبر في الجول - الأهلي يتمم إتفاقه مع الإسماعيلي.. ضم محمود متولي خلال ساعات

نيبوشا لـ في الجول: أنتظر رد الزمالك بشأن الحصول على معروف ومدبولي

مصدر بمصر للمقاصة لـ في الجول: الزمالك تراجع عن صفقة أنتوي.. وبيراميدز يريده

مفاجأة.. بي بي سي: بيل باق في ريال مدريد

الزمالك محمد إبراهيم

نرشح لكم

أخر الأخبار

عواد لـ في الجول: تواجدي في الزمالك كان بعلم الإسماعيلي.. ولاعبو الأبيض رفضوا الانتقال للدراويش 50 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الزمالك يكشف موقف أفشة.. ويصرح: شرط واحد لرحيل النقاز 54 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: 6 أسماء مرشحة لخلافة خالد جلال ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى يتحدث عن مستقبل ساسي وطارق حامد مع الزمالك ويصرح: محمد إبراهيم سيرحل ساعة | مصر
كلوب يصف الفترة التحضيرية لـ ليفربول بالغريبة ويعد مانشستر سيتي بمفاجأة ساعة | أوروبا
رئيس الزمالك يعلن: صفقة عواد فشلت.. وتعاقدت مع حارسين وثنائي أجنبي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة 4 مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب

قد ينال إعجابك