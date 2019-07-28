رئيس الزمالك يقيل الجهاز الفني ويستغني عن محمد إبراهيم

اتخذ رئيس نادي الزمالك قرارات نارية عقب خسارة فريقه أمام الأهلي في ختام الدوري المصري، أبرزها إقالة الجهاز الفني بقيادة خالد جلال والاستغناء عن محمد إبراهيم قائد الفريق.

محمد إبراهيم النادي : الزمالك الزمالك

وكان الزمالك قد خسر في المباراة الختامية أمام الأهلي بهدف نظيف سجله علي معلول، ليتجمد رصيد الزمالك عند 72 نقطة بفارق 8 نقاط عن الصدارة في ختام الموسم.

وقرر رئيس الزمالك إقالة الجهاز الفني الحالي بقيادة خالد جلال بسبب الخسارة من الأهلي وضياع لقب الدوري العام.

وأعلن رئيس الزمالك أن المدير الفني القادم سيكون مدربا أجنبيا ليقود الفريق خلال الموسم الجديد والتعاقد معه خلال اسبوع من الآن.

كما قرر رئيس الزمالك الاستغناء عن محمد إبراهيم قائد الفريق وعرضه للبيع.

تولى خالد جلال المسؤولية في 31 مايو الماضي، وخاض 4 مباريات مع الزمالك.

وتعادل الزمالك تحت قيادة خالد جلال في مباريات حرس الحدود والجونة، وفاز على الإسماعيلي وخسر من الأهلي.

اقرأ أيضا:

رسميا – بيراميدز يتعاقد مع طارق طه من الإسماعيلي

خبر في الجول - الأهلي يتمم إتفاقه مع الإسماعيلي.. ضم محمود متولي خلال ساعات

نيبوشا لـ في الجول: أنتظر رد الزمالك بشأن الحصول على معروف ومدبولي

مصدر بمصر للمقاصة لـ في الجول: الزمالك تراجع عن صفقة أنتوي.. وبيراميدز يريده

مفاجأة.. بي بي سي: بيل باق في ريال مدريد