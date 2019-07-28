تحدث عماد السيد حارس مرمى الزمالك عقب خسارة الفارس الأبيض أمام الأهلي، مشيرا إلى "علاقتي انتهت اليوم بالنادي".

الأهلي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء ليختتم موسمه بالفوز في القمة بعد تتويجه بلقب الدوري. (طالع التفاصيل)

وتحدث عماد السيد مع FilGoal.com عقب المباراة قائلا: "إدارة الزمالك لم تحترمني".

وأوضح "الإدارة أرسلت الاستغناء الخاص بي لأحد الأندية قبل نهاية الدوري بعدة أسابيع".

وأضاف "علاقتي انتهت اليوم بـ نادي الزمالك".

واقترب عماد السيد حارس الزمالك من الانتقال إلى فريق الاتحاد السكندري حسبما كشف محمد مصيلحي رئيس النادي السكندري في وقت سابق.

وشارك عماد السيد في 8 مباريات مع الزمالك هذا الموسم في الدوري والكأس واستقبلت شباكه 9 أهداف.

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