بالفيديو - ميلان لا يعرف طريق المرمى.. تاعرابت يقود بنفيكا للفوز

الأحد، 28 يوليه 2019 - 23:26

كتب : إسلام أحمد

شيشتوف بيونتيك بقميص ميلان أمام بنفيكا

فشل ميلان في هز شباك الخصوم للمباراة الثانية على التوالي وتكبد الخسارة من بنفيكا بهدف نظيف ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية.

الروسونيري سقطوا في المباراة الأولى بهدف نظيف أمام بايرن ميونيخ الألماني وهي نفس النتيجة أمام نسور بنفيكا.

القائم وقف في وجه الفريق الإيطالي مرتين، الأولى لتسديدة التركي هاكان تشالهان أوجلو في الدقيقة 17.

أخبار متعلقة

تقرير - ولفرهامبتون توصل لاتفاق مع ميلان لضم كوتروني بـ22 مليون يورو ميلان يستعد لضم ليو دوارتي هل تتذكرونه؟ أوسكار: أتحدث مع إنتر وميلان.. أريد اللعب في إيطاليا بيونتيك يتحدث عن لعنة الرقم 9 في ميلان.. وتفوقه على رونالدو

والثانية بالدقائق الأخيرة لركلة حرة مباشرة نفذها الأرجنتيني لوكاس بيليا لكن العارضة أنقذت مرمى الفريق البرتغالي.

هدف اللقاء الوحيد جاء من توقيع المغربي عادل تاعرابت من تسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 70 لتسكن شباك الحارس الإسباني بيبي رينا.

تاعرابت سبق له ارتداء قميص ميلان في 2014 لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وتتبقى لميلان مباراة وحيدة في البطولة الودية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأوروبا أمام مانشستر يونايتد في الثالث من أغسطس المقبل.

بنفيكا تصدر الترتيب العام للمسابقة التي تحمل النسخة رقم 7 برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، في حين يتذيل ميلان الترتيب دون أي انتصار.

اقرأ أيضا:

بطل الدوري والقمة.. الأهلي يفوز على الزمالك بلدغة معلول

رئيس الزمالك يقيل الجهاز الفني ويستغني عن محمد إبراهيم

معلول: التسجيل ضد الزمالك مهم..هدفي هدية لجمهور الأهلي

حسين الشحات: مباراة القمة ختام مثالي.. ونعد الجماهير ببطولة إفريقيا

تشخيص مبدئي بإصابة محمود علاء بارتجاج بسيط في المخ ونقله للمستشفى

ميلان بنفيكا كأس الأبطال الدولية بيونتيك عادل تاعرابت

نرشح لكم

أخر الأخبار

عواد لـ في الجول: تواجدي في الزمالك كان بعلم الإسماعيلي.. ولاعبو الأبيض رفضوا الانتقال للدراويش 2 ساعة | الدوري المصري
رئيس الزمالك يكشف موقف أفشة.. ويصرح: شرط واحد لرحيل النقاز 2 ساعة | الدوري المصري
الزمالك: 6 أسماء مرشحة لخلافة خالد جلال 2 ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى يتحدث عن مستقبل ساسي وطارق حامد مع الزمالك ويصرح: محمد إبراهيم سيرحل 2 ساعة | مصر
كلوب يصف الفترة التحضيرية لـ ليفربول بالغريبة ويعد مانشستر سيتي بمفاجأة 2 ساعة | أوروبا
رئيس الزمالك يعلن: صفقة عواد فشلت.. وتعاقدت مع حارسين وثنائي أجنبي 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة 4 مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: منتخب مصر والزمالك ضمن الفرص المتاحة أمامه للعودة للتدريب

قد ينال إعجابك