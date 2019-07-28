تشخيص مبدئي بإصابة محمود علاء بارتجاج بسيط في المخ ونقله للمستشفى

تعرض محمود علاء مدافع الزمالك إلى إصابة في الرأس وخروجه على نقالة ضمن أحداث الشوط الأول من مواجهة الأهلي في ختام مباريات الدوري المصري.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

واضطر خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك لاستبدال محمود علاء في الدقيقة 38 ونزول محمود حمدي الونش بدلا منه.

وعلم FilGoal.com بين شوطي المباراة أن التشخيص المبدئي هو إصابة اللاعب بارتجاج بسيط في المخ.

وفضل الجهاز الفني والطبي استبدال اللاعب حتى لا تتفاقم إصابته ويتضاعف الأمر، خاصة مع شعور علاء بعدم الاتزان وحالة دوران وتم نقله إلى أقرب مستشفى من ملعب المباراة.

وكان محمود علاء قد سقط أرضا ثلاث مرات وفي النهاية اضطر الجهاز الفني للزمالك لاستبداله.

في البداية سقط محمود علاء دون أي التحام من لاعبي الأهلي، قبل أن يسقط مجددا في كرة مشتركة مع رامي ربيعة مدافع الأهلي في ركلة حرة مباشرة للزمالك.

واصطدم محمود علاء في رأس رامي ربيعة عند محاولته لتسديد كرة رأسية من كرة عرضية.

وخرج علاء في النهاية في الدقيقة 38 على نقالة ليحل الونش بدلا منه.

وضمن الأهلي لقب الدوري بعد الوصول للنقطة 77 بينما الزمالك ضمن المركز الثاني بعد وصوله للنقطة 72.

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