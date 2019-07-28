حسين الشحات: مباراة القمة ختام مثالي.. ونعد الجماهير ببطولة إفريقيا

أعرب حسين الشحات جناح فريق الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على حساب الزمالك في ختام مباريات الدوري المصري ووعد الجماهير بلقب دوري أبطال إفريقيا.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وتغلب الأهلي على الزمالك بهدف نظيف سجله علي معلول ظهير أيسر الفريق، ليرفع الأهلي رصيده إلى 80 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك أقرب منافسيه.

وقال الشحات عقب نهاية المباراة: "سعيد بالغاية بالفوز على الزمالك، الحمد لله حققنا ما نريده في النهاية".

وتابع الشحات "مباراة القمة ختام مثالي للغاية بالنسبة لنا خاصة مع تحقيق الفوز".

وشدد الشحات "معسكر الفريق ساهم في زيادة النواحي الإيجابية، وحققنا المراد في النهاية".

وأتم الشحات تصريحاته "الفوز والدوري هدية للجماهير، القادم أفضل ونعد الجماهير ببطولة إفريقيا".

وكان الشحات قد سجل هدفين في فوز الأهلي على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد والتي توج فيها الأهلي باللقب رسميا.

اقرأ أيضا:

رسميا – بيراميدز يتعاقد مع طارق طه من الإسماعيلي

خبر في الجول - الأهلي يتمم إتفاقه مع الإسماعيلي.. ضم محمود متولي خلال ساعات

نيبوشا لـ في الجول: أنتظر رد الزمالك بشأن الحصول على معروف ومدبولي

مصدر بمصر للمقاصة لـ في الجول: الزمالك تراجع عن صفقة أنتوي.. وبيراميدز يريده

مفاجأة.. بي بي سي: بيل باق في ريال مدريد