معلول: التسجيل ضد الزمالك مهم..هدفي هدية لجمهور الأهلي

الأحد، 28 يوليه 2019 - 22:07

كتب : محرر في الجول

علي معلول - الأهلي - الزمالك

يرى علي معلول لاعب الأهلي إن شخصية الفريق الأحمر تظهر في الأوقات الحاسمة مؤكدا على أهمية التسجيل ضد الزمالك.

معلول سجل هدف فوز الأهلي على الزمالك ليختم الفريق الأحمر الدوري على رأس الجدول برصيد 80 نقطة، ويحتفل باللقب رقم 41.

وقال معلول: "التسجيل في مباراة الدربي ضد الزمالك مهم للغاية، وهدفي هدية لجماهير الأهلي".

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وأضاف "شخصية الأهلي تظهر في هذه الأوقات الحاسمة، الأهلي يستحق لقب الدوري".

وتابع "الفوز على الزمالك يعد ختام رائع للمسابقة الدوري المصري".

وعن ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في الدوري، قال: "ترشيحي لجائزة الأفضل شرف كبير جدا لي".

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

موسم الـ 362 يوما ينتهي أخيرا.. الأهلي يفوز على الزمالك.

في الدوري الأهلي الزمالك

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