عبد الحفيظ يجيب عن استمرار لاسارتي من عدمه: "يا راجل ده سؤال؟"

استنكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، التساؤل حول مستقبل مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق.

الأهلي اختتم الدوري الذي توج بطلا له قبل 4 أيام، بالفوز 1-0 على غريمه التقليدي الزمالك في استاد برج العرب بالجولة 34. (طالع التفاصيل)

بعد المباراة وخلاله مقابلة مع أون سبورت، سُئل عبد الحفيظ: "هل يستمر لاسارتي كمدرب للأهلي؟".

فجاءت إجابة مدير الكرة استنكارية: "يا راجل ده سؤال؟!".

عبد الحفيظ انهال بالإشادة على المدرب الأوروجوائي: "لاسارتي فاز بأكثر دوري شكك الجميع في التتويج به".

وأضاف عبد الحفيظ: "ندرك أن الكثيرين أرادوا النيل من الأهلي، لكن جماعيتنا كانت مهمة، نعتز بهذا اللقب وسنحتفل به مع عائلاتنا".

وأشاد بناديه: "الأهلي يجب أن يُدرَس في المرحلة الابتدائية".













































































































































































































































































































احتفلت جماهير الأهلي يوم الأربعاء الماضي بلقب الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب. وعلى ملعب برج العرب يوم الأحد احتفلت جماهير المارد الأحمر من جديد ولكن بعد الفوز على الزمالك.

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

موسم الـ 362 يوما ينتهي أخيرا.. الأهلي يفوز على الزمالك.

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